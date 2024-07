Cappottati, il nuovo spettacolo comico di Crestacci e Fiaschi

"Cappottati" è una serata di varietà che celebra la creatività e l'amicizia in modi divertenti e inaspettati, dimostrando che anche le idee più folli possono avere un impatto sorprendente e positivo. Appuntamento martedì 16 luglio in Fortezza Nuova ore 21

Michele e Leonardo, due amici annoiati dalla routine quotidiana, si ribaltano con l’auto durante una serata fuori e battono violentemente la testa contro il tettuccio. Al loro risveglio, si scoprono inspiegabilmente pieni di idee geniali e rivoluzionarie. Convinti di poter cambiare il mondo, iniziano a condividere le loro teorie stravaganti con la comunità, provocando una serie di situazioni esilaranti e imprevedibili. Tra imitazioni di personaggi famosi e discussioni sui cambiamenti climatici, politica e costume, i due amici si ritrovano a scatenare il caos in paese. “Cappottati” è una serata di varietà che celebra la creatività e l’amicizia in modi divertenti e inaspettati, dimostrando che anche le idee più folli possono avere un impatto sorprendente e positivo. Link per l’acquisto dei biglietti: https://www.ticketsms.it/event/Cappottati-Michele-Crestacci-e-Leonardo-Fiaschi-Livorno-Fortezza-Nuova-16-07-2024

