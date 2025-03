“Caramelloidi & Co.” la mostra personale di Bertolo alla Melograno Art Gallery

Al centro dell’esposizione troviamo i Caramelloidi, caramelle giganti umanizzate che evocano l’ingenuità dell’infanzia e il fascino di quei piccoli oggetti golosi che hanno segnato la memoria di ognuno di noi

La Melograno Art Gallery di Livorno è lieta di presentare “Caramelloidi & Co.”, mostra personale dell’artista novarese Pierangelo Bertolo, in programma dal 13 al 19 marzo 2025.

L’inaugurazione si terrà sabato 15 marzo alle ore 18. Pierangelo Bertolo porta in galleria un’esplosione di colore, ironia e memoria collettiva con la sua mostra “Caramelloidi & Co.”. Le sue sculture, realizzate con assemblaggi giocosi e sorprendenti, trasportano il pubblico in un universo fatto di ricordi dolci e atmosfere vibranti.

Al centro dell’esposizione troviamo i Caramelloidi, caramelle giganti umanizzate che evocano l’ingenuità dell’infanzia e il fascino di quei piccoli oggetti golosi che hanno segnato la memoria di ognuno di noi. Accanto a loro, la serie “Ricordando i colori di Fiorucci”, che con le sue pelli coloratissime originali degli anni ’70 rende omaggio all’iconico stilista, maestro di un’estetica pop, iridescente e psichedelica.

Le opere di Bertolo non sono semplici sculture, ma veri e propri catalizzatori di emozioni e significati. Con la sua abilità artigianale e la sua visione giocosa, trasforma materiali e forme in un linguaggio immediatamente comprensibile e capace di evocare ricordi profondi. Il suo approccio lo rende un artista-artigiano, un creatore che unisce padronanza tecnica e spirito ludico, reinventando il mondo con uno sguardo sempre curioso e ironico.

Anelli giganti, bitcoin racchiusi in borse Fiorucci, un Pinocchio rivisitato: ogni elemento diventa un simbolo che dialoga con l’immaginario collettivo, trasformando il passato in una nuova visione. La comunicabilità delle sue opere non si basa su narrazioni complesse, ma sulla capacità di parlare direttamente allo spettatore attraverso forme e colori universali.

L’artista gioca con le dimensioni, amplificandone l’effetto magico e rendendo ogni pezzo una sorpresa continua. Il risultato è un percorso espositivo che colpisce per il suo impatto emotivo, evocando ricordi, messaggi subliminali e sensazioni che appartengono a ciascuno di noi. “Caramelloidi & Co.” è un viaggio nel tempo, un inno al colore, al gioco e all’ironia, in cui il passato e il presente si fondono in un’unica, scintillante visione artistica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©