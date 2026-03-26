Carlo, da Vicarello al tetto del mondo del World Orchid Conference

Carlo Fantei, da Vicarello, con una gigantesca Schombocattleya Bordighera con centinaia di fiori, si è aggiudicato il Grand Champion of the Show ossia il primo premio assoluto del WOC - World Orchid Conference 2026 in corso a Dresda in Germania

Carlo Fantei, da Vicarello, con una gigantesca Schombocattleya Bordighera con centinaia di fiori, si è aggiudicato il Grand Champion of the Show ossia il primo premio assoluto del WOC – World Orchid Conference 2026 in corso a Dresda in Germania. La pianta esposta nello stand dell’Associazione Italiana di Orchidologia è stata accompagnata da una medaglia d’oro per l’allestimento dello spazio italiano e da altre 25 medaglie attribuite ad altrettante piante di collezionisti italiani.

La Schombocattleya Bordighera è un ibrido italiano creato per la prima volta e registrato da Pierfranco Maggi Ponti di Cassano d’Adda nel 1967 incrociando due specie botaniche naturali Schomburgkia tibicinis x Cattleya intermedia. L’ibrido originario andato perduto è stato ricreato nel 1999 da Giancarlo Pozzi, decano dei vivaisti italiani di orchidee. Una di queste piante dopo oltre 26 anni di cure e coltivazione è divenuta l’esemplare premiato a Dresda.

World Orchid Conference è il più grande evento mondiale dedicato alle orchidee che si svolge a cadenza triennale ogni volta in un Paese diverso del mondo; raccoglie studiosi, botanici, vivaisti, collezionisti e associazioni di tutto il globo. L’Associazione Italiana di Orchidologia vi ha preso parte con gli esemplari più belli provenienti dalle collezioni dei soci e ha presentato il prossimo appuntamento internazionale EOC European Orchid Conference & Show che si terrà nell’Orto botanico di Roma dal 20 al 23 maggio 2027.

https://www.woc-2026.com/

https://www.associazioneitalianaorchidologia.it/

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