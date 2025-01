Carlotta Pardini, mostra personale alla Melograno Art Gallery

Carlotta Pardini- solo show alle Melograno Art Gallery dal 30 gennaio al 5 febbraio. Inaugurazione sabato 1 febbraio alle 18.

Le opere di Carlotta Pardini ci conducono in un mondo che si sospende tra il sogno e la realtà, dove il mare e il cielo si intrecciano in un abbraccio etereo, avvolgendo lo spettatore in un’atmosfera di pace e serenità. La sua tavolozza, dominata da azzurri cristallini e verdi intensi, richiama la profondità misteriosa degli abissi marini, dando vita a paesaggi immaginari e silenziosi, che parlano con la delicatezza di chi sa custodire la poesia del mondo naturale.

Nel cuore di queste composizioni, piccole creature marine, leggere e vivaci, emergono dalle onde di colore con grazia, con le loro livree dorate che brillano come frammenti di luce che solcano un universo liquido. Ogni pennellata cattura il movimento fluido e armonioso di queste creature, trasmettendo un senso di calma profonda, quasi come se l’intero spazio pittorico fosse sospeso in una dimensione senza tempo.

Quando la tavolozza dell’artista si arricchisce di tonalità di rosso, oro e viola, la luce assume una nuova forza, esplodendo in riflessi intensi che sembrano sorgere dal cuore stesso della tela. I colori si fondono e si sovrappongono con una bellezza sensuale, creando un’atmosfera intima e avvolgente, in cui ogni sfumatura emana una scintilla di speranza e di pace.

Sopra tutto, lievi riflessi luminosi sembrano posarsi come delicate benedizioni, tracciando un cammino sereno che invita alla riflessione. Ogni dettaglio nelle sue opere diventa simbolo di un messaggio più profondo: la luce che guida, l’acqua che accoglie, i colori che narrano la vita in tutte le sue sfumature.

Le creazioni di Carlotta Pardini vanno ben oltre la semplice rappresentazione estetica: sono un invito a entrare in un mondo di riflessione interiore, dove la calma che emana da ogni tela diventa un balsamo per l’anima. La grazia e la delicatezza di ogni sua opera sono un abbraccio visivo che sa lenire le inquietudini e restituire una sensazione di rigenerazione e pace.

Con una sensibilità straordinaria, Carlotta Pardini invita lo spettatore a immergersi in un universo di contemplazione, dove il tempo si dilata e ogni pensiero trova spazio per dissolversi nell’incanto delle sue creazioni.

Maria Teresa Majoli, gennaio 2025

