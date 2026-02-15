Carnevale sul lungomare: i bambini del “Piccolo Principe” sfilano in maschera alla Terrazza
Colori, fantasia e tanta allegria pronta a invadere il lungomare. Martedì 17 febbraio 2026 le bambine e i bambini della scuola d’infanzia “Il Piccolo Principe” saranno protagonisti di una speciale sfilata di Carnevale nel quartiere
Colori, fantasia e tanta allegria pronta a invadere il lungomare. Martedì 17 febbraio 2026 le bambine e i bambini della scuola d’infanzia “Il Piccolo Principe” saranno protagonisti di una speciale sfilata di Carnevale nel quartiere, un evento che unisce creatività, partecipazione e comunità.
La parata rappresenta il momento conclusivo di un percorso educativo nato all’interno delle “Giornate Aperte”, iniziativa che ha visto le famiglie entrare a scuola e partecipare attivamente alla vita del servizio educativo. In occasione dei laboratori condivisi, infatti, genitori e bambini hanno lavorato fianco a fianco per realizzare le maschere che verranno indossate durante la sfilata.
Il corteo festoso partirà alle 10 dalla sede del Centro Infanzia di via Caduti del Lavoro, per poi snodarsi lungo viale Nazario Sauro e proseguire su viale Italia.
L’arrivo è previsto nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni, dove la festa continuerà tra musica, sorrisi e momenti di allegria collettiva.
L’iniziativa non vuole essere soltanto un appuntamento di svago legato al Carnevale, ma anche un’occasione concreta per rafforzare il legame tra scuola, famiglie e territorio, portando fuori dalle mura dell’infanzia tutta la vivacità espressiva dei più piccoli.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: chi si troverà sul lungomare potrà salutare e accompagnare con un sorriso il passaggio dei piccoli partecipanti.
