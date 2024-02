Carnival Party alle Fonti del Corallo

Cinque giorni di festa, di baldoria, divertimento, ma anche di tanto romanticismo animeranno Fonti del Corallo a partire da questo fine settimana

Cinque giorni di festa, di baldoria, divertimento, ma anche di tanto romanticismo animeranno Fonti del Corallo a partire da questo fine settimana. Sin da sabato prossimo esploderà il carnevale con eventi che si concluderanno martedì 13 febbraio (martedì grasso) con la hall e l’intera galleria del centro commerciale di Porta a Terra invase da tante mascherine, coinvolte in giochi, intrattenimenti, numeri di magia e tanto divertimento per piccoli e grandi. Tutti, infatti, sia bambini che adulti saranno invitati a prender parte ai Carnival Party delle Fonti, dove intere famiglie potranno mascherarsi ed immergersi in un contesto di allegria e spensieratezza. La partecipazione dell’intero nucleo familiare alla festa sarà anche premiata con buoni spesa omaggio, offerti dalla direzione del centro e validi per acquisti nei negozi della Galleria. Sabato mattina alle 10,30 partirà lo spazio “truccabimbi”, immancabilmente presente anche dalle 16, da quando inizierà ufficialmente la kermesse. Lo show-man animatore Alby darà il via alla sfilata delle maschere-testimonial del Carnevale di Fonti del Corallo presentate in passerella dalle modelle di Miss Livorno e da alcuni modelli, che per l’intero pomeriggio si muoveranno poi nelle varie “piazze” del centro commerciale. Seguirà la parata di tutte le maschere presenti, con musica, balli di gruppo, baby-dance, giochi e tanta animazione. Dolciumi e gadgets per tutti. Anche domenica il carnevale sarà protagonista a Fonti del Corallo, con “truccabimbi” (10,30-12,30 e 16,00-18,30), maschere in passerella, giochi e animazione.

Gran finale, quindi, martedì pomeriggio 13 febbraio, nell’ultimo giorno di carnevale che precede le Ceneri: oltre alla presentazione di tutte le maschere, al truccabimbi ed alla animazione condotta da Alby, andrà in scena uno spettacolo di magia e illusionismo con il Professor Magik. Ci sarà veramente da rimanere a bocca aperta nell’ammirare l’esecuzione di giochi apparentemente impossibili, con un pazzo professore che accoglierà tutti nel suo magico laboratorio, dove i sogni potranno diventare realtà. In contemporanea agli eventi di carnevale, a Fonti del Corallo sarà allestito anche un Corner Love dedicato a San Valentino: sin da domenica pomeriggio e fino al 14 febbraio all’ “angolo del bacio e degli innamorati”, set arredato romanticamente a disposizione di tutti, sarà possibile scattare e farsi scattare foto, che saranno stampate sul momento e consegnate in omaggio, assieme ad un gadget ricordo. Sarà data la possibilità di condividerle sui canali social ed anche sulle pagine di Fonti del Corallo, previo consenso.

