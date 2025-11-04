“Cartoon Live” porta a Livorno gli “Italian Burattini”

L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre in piazza Giovanni Maria Lavagna 17 (zona Ospedale), con due repliche in programma: alle 16 e alle 17,30

Arriva a Livorno lo spettacolo Cartoon Live – Italian Burattini, un evento pensato per divertire tutta la famiglia con protagonisti i personaggi più amati dei cartoni animati. L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre in piazza Giovanni Maria Lavagna 17 (zona Ospedale), con due repliche in programma: alle 16 e alle 17,30.

Uno show colorato, dinamico e ricco di sorprese che combina musica, animazione e teatro di figura, con i celebri “burattini italiani” reinterpretati in chiave moderna e ironica. Un pomeriggio all’insegna dell’allegria, ideale per bambini e famiglie che vogliono vivere la magia dei cartoon dal vivo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 380-510.57.99.

