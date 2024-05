“Casa di Specchi”, il nuovo singolo della band livornese Bonsai Bonsai

Il nuovo brano è una spirale in continua ascesa con un testo efficace, attorno a una costruzione sonora brillante, solida nel ritmo e nell’arrangiamento: una bella prova di maturità per i cinque labronici che sono al loro primo lavoro in italiano

Esce oggi, venerdì 17 maggio, “Casa di Specchi”, nuovo singolo della band livornese Bonsai Bonsai. La canzone anticipa il nuovo LP in italiano “La nostra bella età” in uscita a fine settembre per Nos Records Label.

Un’intrigante ballata di pop psichedelico, capace di ipnotizzare l’ascoltatore in un vortice di immagini e sensazioni introspettive, ma aperte a tutti: per descrivere il nuovo singolo dei livornesi Bonsai Bonsai “Casa di Specchi” è d’obbligo prendersi qualche minuto di ascolto concentrato. Una spirale in continua ascesa con un testo efficace, attorno a una costruzione sonora brillante, solida nel ritmo e nell’arrangiamento: una bella prova di maturità per i cinque labronici che sono al loro primo lavoro in italiano, dopo l’EP del 2018 “Bonsai Bonsai”, cantato in inglese, con cui hanno girato in lungo e in largo l’Italia nei due anni successivi. Poi la pandemia, che ha frenato i lavori, ma che è stata anche l’occasione per iniziare la gestazione del nuovo repertorio della band, sfociato nell’album “La nostra bella età”. Il disco, la cui uscita è prevista per fine settembre per Nos Records Label, (distribuzione Believe), vede la produzione artistica di Daniele Catalucci ed è stato registrato, mixato e masterizzato da Ivan Antonio Rossi presso il Sam Recording Studio di Lari, l’8brr.rec Studio di Milano e il Banana Studio di Livorno. In primavera ed estate, intanto, la band accompagnerà l’uscita del singolo con date nelle maggiori città italiane, in collaborazione con la booking agency Altini Cose e dopo aver già condiviso il palco negli anni scorsi con artisti importanti come La Rappresentante di Lista e The Zen Circus.

I Bonsai Bonsai sono Alberto Fiorentini, Federico Bacci, Francesco Buoncristiani, Pietro Rum, Federico Minelli; la copertina di Casa di Specchi è stata realizzata da Lucrezia Coli.

Puoi ascoltare la canzone sulla tua piattaforma preferita al seguente link: https://bfan.link/casa-di-specchi

