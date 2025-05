Casting a Le Fonti del Corallo per il video musicale di MaddaLena

Lei è la cantante italo-kazaka MaddaLena, ha soltanto 8 anni, un grandissimo talento ed ambisce ad affermarsi sulla scena musicale internazionale. Il casting per queste figure di scena si svolgerà al Centro Commerciale Fonti del Corallo (secondo piano, area food), lunedì prossimo 26 maggio a partire dalle 15,30. Per parteciparvi è preferibile inviare preventivamente la propria candidatura via e-mail a [email protected], indicando nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico

Nel settembre 2024 ha lanciato su tutte le piattaforme streaming il suo video musicale “Scary Day”, girato nel mese di giugno tra Volterra e Orciatico, registrando un incredibile successo. Lei è la cantante italo-kazaka MaddaLena, ha soltanto 8 anni, un grandissimo talento ed ambisce ad affermarsi sulla scena musicale internazionale. I numeri che vanta sono già di grande rilievo: 380.000 iscritti al suo canale YouTube, i video delle sue canzoni raccolgono sempre centinaia di migliaia di visualizzazioni, superando spesso il milione (e senza contare gli altri canali social come Instagram e tik tok), i suoi brani sono coinvolgenti e carichi di simpatia. Innamorata della Toscana, è stata ospite della manifestazione Miss Livorno nell’estate 2024, esibendosi nella semifinale di Marina di Bibbona. E quest’anno, per girare il suo nuovo video ha scelto varie locations della provincia di Livorno, confermando ancora una volta come la città e provincia labronica risultino sempre adatte ed ambite per accogliere produzioni cinematografiche e video musicali. La giovanissima MaddaLena sarà a Livorno ad inizio giugno e per l’occasione saranno selezionate numerose giovani comparse a cura della Cronosax: si cercano prevalentemente ragazze tra i 15 ed i 18 anni. Il casting per queste figure di scena si svolgerà al Centro Commerciale Fonti del Corallo (secondo piano, area food), lunedì prossimo 26 maggio a partire dalle 15,30.

Per parteciparvi è preferibile inviare preventivamente la propria candidatura via e-mail a [email protected], indicando nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico, oltre che presentarsi fisicamente a Fonti del Corallo, la cui direzione sarà ben lieta di accogliere prossimamente una esibizione di MaddaLena dal vivo, quando sarà presente fisicamente in Italia al di là delle date di registrazione del video.

