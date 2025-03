Caterina Serra presenta Bruceremo al Centro Donna

Nuovo appuntamento giovedì 27 marzo alle ore 18 del ciclo di incontri letterari "Una stanza tutta per noi" organizzato dalla cooperativa Itinera. L'evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti

Giovedì 27 marzo alle ore 18 il Centro Donna di Livorno ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri letterari “Una stanza tutta per noi” organizzato dalla cooperativa Itinera. Protagonista dell’evento sarà la scrittrice e sceneggiatrice Caterina Serra che presenterà il suo ultimo libro, Bruceremo (VandA). L’autrice si distingue per il suo stile provocatorio e poetico. In “Bruceremo” affronta il tema della distruzione come preludio al rinnovamento, proponendo una narrazione densa di simbolismi e immagini forti. Serra, con la sua capacità di fondere la passione con l’introspezione, guida il lettore in un percorso che, pur affrontando il dolore e la crisi, apre a nuove possibilità di rinascita. La sua voce letteraria è riconosciuta per l’originalità e la profondità con cui indaga i meccanismi della trasformazione personale. Il racconto di due donne e di una città dove l’acqua non cala mai, il caldo di un’eterna estate toglie il sonno, l’odore dell’immondizia blocca il respiro, gli umori sono alterati dall’alcol, i corpi devono scontrarsi con un turismo di massa che travolge la città. Venezia è un giardino d’infanzia. Luce se ne accorge ogni giorno raccogliendo rifiuti sempre più piccoli. Anna se ne è andata e la città la vede da lontano. Si scrivono per sentirsi vicine e raccontare di un mondo che è cambiato. La distanza la colmano così, lottando a modo loro per salvarsi e salvare quello che resta, una lotta personale e collettiva insieme, fatta di gesti di resistenza, di musica da ascoltare a tutto volume, di parole brucianti, di un grido finale che risveglia e accende. L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire il lavoro di un’autrice dal percorso originale e poliedrico, capace di intrecciare letteratura, cinema e arti performative. Durante la presentazione, l’autrice dialogherà con il pubblico, offrendo uno sguardo sulle tematiche affrontate nel romanzo e sul suo processo creativo.

Caterina Serra

Nata a Padova, Caterina Serra si laurea in Lettere Classiche a Bologna e si trasferisce a Milano, dove lavora come editor e inizia la sua carriera di scrittrice. Nel 2006 vince il Paola Biocca International Reportage Award con il reportage Chiusa in una stanza sempre aperta, dal quale trae il suo romanzo d’esordio Tilt (Einaudi, 2008). Prosegue il suo percorso letterario con Padreterno (Einaudi, 2015), Parla con lui (2010), dedicato alla violenza contro le donne. Dopo aver vissuto a Oxford, Losanna e Venezia, Serra continua a esplorare nuovi linguaggi narrativi, lavorando come sceneggiatrice per film documentari e lungometraggi di rilievo. Tra i suoi lavori più noti figurano Napoli Piazza Municipio di Bruno Oliviero, premiato al Torino Film Festival (2008), Piccola Patria di Alessandro Rossetto (Venezia ’70, sezione Orizzonti, 2013) ed Effetto Domino (2019), tratto dal romanzo di Romolo Bugaro. Il suo percorso artistico si estende anche al teatro e alle arti performative. Ha collaborato con il coreografo Francesco Ventriglia alla produzione Immemoria (Teatro alla Scala, 2010), è stata drammaturga della performance Somapolis (MACRO, Roma 2019) e ha realizzato progetti di scrittura e fotografia come Displacement (Postcart, 2021). Attiva anche nel giornalismo culturale, Caterina Serra scrive per testate come L’Espresso, Il Manifesto e Domani, oltre a riviste online come Jacobin Italia, Doppiozero e minima&moralia. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

