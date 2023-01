“Ce la fai?”, il libro di Giacomo Tedeschi a Thisintegra

Venerdì 27 gennaio alle ore 18:00, presso i locali del Thisintegra di via Ganucci a Livorno, Giangiacomo Tedeschi, autore del romanzo Ce la fai? (Felici Editore, 2022) presenterà, con la sua consueta e profonda ironia, la storia di Marco

Venerdì 27 gennaio alle ore 18:00, presso i locali del Thisintegra di via Ganucci a Livorno, Giangiacomo Tedeschi, autore del romanzo Ce la fai? (Felici Editore, 2022) presenterà, con la sua consueta e profonda ironia, la storia di Marco: un ragazzo con una disabilità motoria, tanta voglia di vita e – perché no? – di sesso. Un percorso verso l’autonomia durante il quale il protagonista toccherà con mano altre diversità che, come la sua, spesso espongono a soprusi e discriminazioni per scoprire che, alla fine, proprio in virtù di questo, siamo, ognuno a suo modo, portatori di una ricchezza inestimabile.

Giangiacomo Tedeschi ha 43 anni, vive a Roma ed è ingegnere robotico. Il suo romanzo, che definisce “non autobiografico, ma esperienziale” (condividendo l’autore la stessa sorte di handicap del protagonista) è stato presentato in diverse città italiane e alle principali fiere editoriali: al “Salone del libro di Torino” e, a Roma, a “Più Libri Più Liberi” e al “Disability Pride”, ottenendo un ottimo successo per il messaggio positivo che prova a trasmettere dalle sue pagine.

La presentazione sarà condotta da Michela Rossi, Presidente dell’Associazione Qulture di Carrara e direttore della collana “Quetzal” per Felici Editore. L’ingresso è libero. Nel locale sarà possibile gustare un aperitivo e, previa telefonata al numero 375 5982352, prenotare per la cena con l’autore.

