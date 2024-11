“C’è poco da ridere”, mostra di vignette e disegni di Capras

La mostra si tiene presso la Galleria Il Melograno di Livorno, via Marradi, 66. Da giovedì 21 novembre fino a martedì 26. Il vernissage è per sabato 23, ore 18. Tutti i giorni della mostra potrete incontrare l'autore dopo le ore 18.

“C’è poco da ridere” recita il titolo della nuova mostra di disegni e vignette di Capras, Stefano Caprina per la questura.

Una ipnotica (disegna come in trance) trasposizione grafica delle manie dell’uomo, è questa la medicina che consente all’autore, di digerire il quotidiano e riderne con gli amici del Sodalizio Mvschiato, loggia segreta e palestra di satira.

Minotauri, cavalli di Troia, l’ambiguo rapporto tra Ulisse e Polifemo, decifrano all’autore la natura di noi stessi, e anche una famosa ultima cena svela idiosincrasie dei commensali di questa abbuffata di miti dai quali non siamo ancora guariti. Come il suo grande amico e maestro Alberto Fremura, il pennino di Capras è sempre carico di china per sparare umorismo ad altezza d’uomo, meglio di donna, e come l’altro amico e maestro Ettore Borzacchini intingere le frecce con pura satira di costume. La politica non fa ridere.

Attenti a parlare ogni cosa, a totale sprezzo del ridicolo, potrà essere usata contro di voi e messa sul foglio. Ricordate: vignetta manent, verba volant.

La mostra si tiene presso la Galleria Il Melograno di Livorno, via Marradi, 66.

Da giovedì 21 novembre fino a martedì 26.

Il vernissage è per sabato 23, ore 18.

Tutti i giorni della mostra potrete incontrare l’autore dopo le ore 18.

Condividi:

Riproduzione riservata ©