Cecioni, sabato inaugurazione del Giardino Monumentale

Sarà un pomeriggio di festa e racconto quello organizzato da ViviCecioni sabato 14 maggio a partire dalle 16 nel Giardino Monumentale che l’associazione di studenti, docenti e genitori ha adottato e rigenerato negli ultimi mesi grazie all’autorizzazione concessa dalla Provincia di Livorno.

L’associazione ViviCecioni, da novembre 2021 ad oggi, ha provveduto ad installare due gazebo che gli studenti utilizzano sia la mattina per l’attività di educazione fisica che il pomeriggio per attività libere; tutto intorno ai gazebo il giardino è stato pulito da foglie e rifiuti, sono state piantumate diverse aiuole, sono state ripulite le scritte sui muri e, attraverso gli appuntamenti settimanali del sabato pomeriggio, sono stati costruiti e dipinti cestini per rifiuti e panchine.

Il giardino, da luogo marginale e impraticabile a causa della presenza di foglie ed erbe spontanee nate in anni di abbandono, sta diventando un punto di aggregazione, un’area identitaria per i ragazzi che la hanno riqualificata, un punto focale per nuove iniziative da immaginare.

Le attività sono state realizzate all’interno del progetto nazionale “Scuole Aperte partecipate in rete”, di cui ViviCecioni è partner, che connette numerose scuole secondarie di secondo grado di Torino, Roma, Palermo, Benevento per condividere azioni di animazione della scuola che, attraverso aperture e attività extrascolastiche, recupera e apre gli spazi scolastici verso la comunità di quartiere e/o cittadina, contrastando la dispersione e la povertà educativa e facendo diventare la scuola un polo urbano di animazione sociale.

Le attività realizzate da ViviCecioni nel giardino monumentale vanno quindi inquadrate in questa cornice: si tratta di un piccolo contributo alla rigenerazione sociale ed ambientale della città, che accorcia le distanze verso gli obiettivi di sostenibilità che dovranno essere raggiunti nei prossimi anni. Sabato 14 maggio i ragazzi, i docenti e i genitori presenteranno alle istituzioni il progetto e di suoi esiti e insieme inaugureranno simbolicamente il giardino.

Segue un programma di massima dell’incontro.

Ore 16.00 – 18.00

Apertura dell’incontro (Laura Gambone, presidente ViviCecioni)

Presentazione delle attività svolte da parte dei ragazzi coinvolti

Interventi istituzionali

Anna Roselli, Servizio Cultura, Reti scolastiche e Museo, Provincia di Livorno

Cristina Grieco, Dirigente Scolastica Liceo Cecioni

Giovanna Cepparello, Assessore all’Ambiente, Comune di Livorno

Salvatore Maggiore, Mo.VI – Movimento di Volontariato Italiano, capofila progetto “Scuola Aperte partecipate in rete”

Inaugurazione simbolica del giardino. Piccolo buffet.