Cena di beneficenza in favore di Cure Palliative

La serata con quota di partecipazione pari a euro 50, si svolgerà al ristorante Hotel Rex, via del Littorale 164 (Livorno) lunedì 11 settembre a partire dalle 20. Per partecipare, contattare la signora Laura Montalto al recapito telefonico 347-0623970 oppure via e-mail all'indirizzo: [email protected]

Il giorno 11 settembre, nella splendida cornice dell’Hotel Rex si terrà una cena di beneficenza in collaborazione con il blog cliccalivorno.it che vedrà come destinatario della raccolta fondi il reparto Cure Palliative dell’ospedale di Livorno.

Chi cura il blog sono tutti tifosi libertassini, per questo è stato chiesto a Libertas Livorno 1947 la possibilità di inserire il logo sociale della squadra stessa in virtù del fatto che la Libertas è da sempre attenta e vicina a questo tipo di eventi.

