Cena di beneficenza “Mvschiata” per il Parco del Mulino

Appuntamento il 13 dicembre alle 20 al Parco del Mulino. Presente lo chef Barasacchi, il Sodalizio Mvuschiato e il Maestro Capras. Ricavato in beneficenza. Info e prenotazioni: 371/3567130

Pronti? Via! Avete tempo una settimana per assicurarvi un posto a tavola alla cena natalizia, in programma il 13 dicembre alle 20 al Parco del Mulino, che più natalizia non si può. Perché c’è di mezzo uno chef dell’eccellenza di Pier Paolo Barsacchi, perché vengono anche alcuni dei confratelli del Convento Daltrondista che celebrano i Padri fondatori del Tempio del Sodalizio Mvschiato, e viene in Loro rappresentanza, nella sua veste di Camerlengo, il Maestro Capras, Stefano Caprina all’anagrafe. Ma, soprattutto, perché ci sono loro, le ragazze e i ragazzi del Parco del Mulino e dell’Associazione Italiana Persone Down di Livorno, che in questo luogo straordinario che dà un senso alla parola inclusione, esprimono quotidianamente la forza di un’esperienza umana e lavorativa che ci chiama tutti alla partecipazione, responsabilità solidale e condivisione.

Tutte le info, il menù e per la prenotazione nelle foto qua in pagina. Telefono: 371/3567130. Il resto… a sorpresa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©