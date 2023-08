Cena di… Natale a Ferragosto per un gruppo di abbonati ai Bagni Onde del Tirreno ex Pejani

Ai Bagni Onde Del Tirreno ex Pejani per un gruppo di abbonati non è stato Ferragosto ma… “Natale”. Sì perché con spirito goliardico il gruppo di abbonati dello stabilimento balneare ha dato vita ai tavoli delle cabine ad una vera e propria cena a tema natalizio: cappellini natalizi, babbi natale e pandoro. Una iniziativa nata da Daniele Sircana: “E’ stato divertentissimo. L’idea ci è venuta nei giorni scorsi quando le temperature sono scese un po’ e ci siamo detti: altro che Ferragosto. Poi invece, per fortuna, il tempo si è rimesso”.

