Cena per Wonder con “Argia La Chiccaia”

Mangiare con gusto in compagnia e ridere con altrettanto gusto. Sono gli ingredienti di una cena che, oltre che piacevole, ha uno scopo preciso: sostenere un progetto di inclusione e solidarietà. Ovvero Wonder, il locale per la ristorazione e altro, aperto sugli Scali del Monte Pio 7 (Quartiere Venezia) e sostenuto dall’associazione Capire un’H e dalla cooperativa sociale Le Livornine, per favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. L’appuntamento è per venerdì 18 aprile alle ore 20 al Circolo Arci Norfini-Colline in via di Salviano 53, che già in altre occasioni ha ospitato con successo iniziative a sostegno di Wonder.

Il menù per mangiare con gusto in compagnia prevede lasagne al forno preparate con ormai collaudata abilità dalle cuoche e cuochi del Circolo Norfini, arrosti misti con patate e ovviamente dolce finale. Previste (su prenotazione) altre proposte come pasta al pomodoro, piatti freddi tradizionali e vegetariani e si consiglia, al momento della prenotazione, di comunicare eventuali intolleranze.

E di gusto, per non dire spassoso e scoppiettante, sarà il dopo cena, quando sul palcoscenico e riflettori saranno tutti per “Argia la Chiccaia”, al secolo Doranna Natali, un concentrato di umorismo labronico che più labronico non si può. Avete presente una libecciata sulla Terrazza Mascagni? Ecco, lo stesso. Doranna in fondo porta in scena tutta se stessa, perché chiccaia lo è davvero, con il banco di dolciumi e non solo che gestisce da anni al Mercato Centrale. Insomma, al Circolo Norfini è in programma una serata gustosamente divertente. Non perdete l’occasione.

Cena più spettacolo 22 euro, per prenotazioni telefonare ai numeri 0586-86.41.15, 0586-86.02.00, 338-42.50.892.

