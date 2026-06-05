Centenario Giotto Bizzarrini, mostra-evento agli Hangar Creativi

Evento dedicato alla genialità dell’Ingegner Giotto Bizzarrini, livornese doc che si è contraddistinto nel mondo per il suo talento nella progettazione e creazione delle Supercar

Anche questa volta (così come fu per l’evento “Il Giotto dell’Automobile” organizzato nel 2022) saranno gli Hangar Creativi ad ospitare, sabato 6 giugno dalle 11 alle 21, l’evento dedicato alla genialità dell’Ingegner Giotto Bizzarrini, livornese doc che si è contraddistinto nel mondo per il suo talento nella progettazione e creazione delle Supercar.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale RIKI, è realizzato in compartecipazione con il Comune di Livorno.

La direzione artistica è curata anche questa volta da Riccardo Della Ragione che premiò Giotto Bizzarrini con la medaglia d’oro dei talenti livornesi durante la VII edizione del Festival “Livorno al Centro”

“Quando abbiamo consegnato nelle mani di Giotto il premio, – spiega Riccardo Della Ragione direttore artistico dell’evento – abbiamo tutti condiviso un senso di riscatto, non certo per il valore della medaglia in se ma perché sentivamo che finalmente la città di Livorno rendeva merito ad uno dei suoi migliori talenti, un genio ed uno strenuo lavoratore che, senza perdere il suo carattere livornese, ci aveva rappresentanti in tutto il mondo.

Il Centenario rappresenta un ulteriore occasione per riuscire a far conoscere a tutti la bellezza e lo spirito che ha animato il lungo percorso dell’Igegner Bizzarrini.

Giotto Bizzarrini aveva una passione per l’auto talmente forte che nel 1954 lascia la didattica per entrare a far parte dell’ufficio esperienze dell’Alfa Romeo, tre anni dopo passerà già alla Ferrari. Lavora alla Ferrari 250 Testa Rossa dodici cilindri 3 litri, alla Testa Rossa 500 Mondial 2 litri, alle varie versioni della Ferrari 250 (250 GT SWB, 250 Spider California, 250 GTO). Dopo l’esperienza nella ATS SpA da vita nella città di Livorno ad una società battezzata Autostar, con lo scopo di progettare nuovi motori. Tra i suoi committenti ci sarà anche Ferruccio Lamborghini.

Nel 1964 fonda la Prototipi Bizzarrini che diventerà la Bizzarrini s.p.a. nel 1966, comincia così a produrre quella che sarà una delle più belle, potenti e veloci Gt italiane degli anni 60: la Bizzarrini 5300 GT Strada, capace di toccare i 280 km/h.

Il 23 ottobre 2012 gli viene conferita la Laurea Magistrale honoris causa in Design, presso la nuova sede di Calenzano (FI), inaugurata il giorno stesso.

Muore il 14 Maggio 2024 all’età di 96 anni.

L’evento dedicato ai 100 anni di Giotto Bizzarrini sarà ricco di iniziative e di personaggi che hanno condiviso pezzi importanti della storia di Bizzarrini.

Potremmo vedere per la prima volta in esclusiva nazionale alcuni progetti sviluppati da Bizzarrini insieme alle varie Università.

Grazie alla Conferenza di Gherardo Cavigli (ex allievo di Giotto) verrà svelato per la prima volta un progetto sviluppato quando Giotto Bizzarrini era titolare della cattedra di

«Tecniche Prove Motori», presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze.

Sarà possibile anche visionare per la prima volta il modello in scala del progetto di una monoposto destinata al mondiale della Formula 1, realizzato da Bizzarrini insieme ai propri allievi quando era Docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa.

Michele Brunner presenterà il suo libro ed il DocuFilm dedicato alla “Macchinetta”, la Fiat Topolino rielaborata da Giotto che gli valse l’attenzione di Enzo Ferrari.

Non mancherà neanche il momento della rievocazione di alcuni aneddoti raccontati direttamente dalla voce dei protagonisti della “Bizzarrini livorno”, Stefano Volpi, tecnico meccanico della Bizzarrini Livorno nonché Commissario A.S.I e F.I.V.A insieme al disegnatore tecnico Paolo Niccolai, ci riporteranno in quegli anni in cui a Livorno fu creato il mito della Bizzarrini 5300 GT Strada.

Oltre alle conferenze e alle auto storiche collegate a Bizzarrini (Ferrarri, Bizzarrini, Picchio), verranno esposti i pannelli della Mostra “Il Giotto dell’Automobile” che racconta le tappe più importanti della carriera di Bizzarrini, sarà possibile inoltre ammirare i Disegni Racing Art dell’Artista Marco Collini.

Dalle ore 15,15 alle ore 19,45 sarà possibile acquistare una cartolina dedicata al Centenario presso il banchetto delle Poste Italiane che per l’occasione hanno prodotto il timbro di annullo dedicato ai 100 anni di Giotto Bizzarrini.

Tutte le attività della Mostra Temporanea saranno completamente gratuite, l’entrata del pubblico sarà regolata in relazione alla capienza e al numero di persone prevista per lo spazio degli Hangar Creativi.

PROGRAMMA

Ore 11,00 – 21,00 Mostra e esposizione Auto Storiche

Ore 11,45 – 12,30 Michele Brunner “La Macchinetta”

Ore 15,00 – 20,00 Poste Italiane “Timbro d’annullo del Centenario Bizzarrini”

Ore 15,30 – 16,15 Gherardo Cavigli “La Ricerca Universitaria”

Ore 16,30 – 17,15 Stefano Volpi e Paolo Niccolai “Il Team della Bizzarini Livorno”

Ore 18,00 – 18,45 Davide Osellame“La Picchio progettata da Bizzarrini”

Ore 19,30 – 20,00 Brindisi del Centenario

Tutte le info su facebook: Bizzarrini – il Giotto dell’Automobile

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