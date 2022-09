Centro artistico “Il Grattacielo” via ai nuovi corsi di teatro

Sono aperte le iscrizioni ai corsi (quattro per la precisione: bambini, ragazzi, open, avanzato), che prenderanno il via nel mese di ottobre, condotti dai tre insegnanti Eleonora Zacchi, Luca Salemmi e Chiara Marchetti

Il Centro Artistico il Grattacielo torna a far parlare di sé: scuola di teatro e cartellone spettacoli, i punti di forza. Sono infatti aperte le iscrizioni ai corsi (quattro per la precisione: bambini, ragazzi, open, avanzato), che prenderanno il via nel mese di ottobre, condotti dai tre insegnanti Eleonora Zacchi, Luca Salemmi e Chiara Marchetti. “La prima settimana di ottobre ci saranno le lezioni di prova per tutti – spiega Zacchi, direttrice artistica -. Torniamo totalmente in presenza, e ne siamo felici. Riparte l’attività a pieno regime. Gli insegnanti non vedono l’ora di ripartire, riattivando la scuola nella sua vera e propria riorganizzazione”.

Il corso bambini, dedicato a chi ha tra i 7 e i 12 anni, prevede una lezione settimanale, ed è un’avventura alla scoperta dello splendido mondo del teatro. Il corso ragazzi, sempre una volta alla settimana, è invece riservato a chi ha un’età compresa tra i 13 e i 17 anni: un percorso nel quale i ragazzi prendono coscienza delle regole base del teatro. Il corso Open è un triennale per adulti e si articola in due lezioni settimanali: voce, dizione, espressione corporea, improvvisazione, studio dei testi e dei personaggi, in un percorso di crescita individuale e di aggregazione collettiva. Chiude il quadro l’Avanzato, per coloro che vogliono approfondire la materia.

Due gli incontri settimanali: oltre ad affinare le tecniche recitative, ci saranno cenni di regia, arti e mestieri del teatro (costume, musica, trucco, luci, scenografia). Al termine di ogni corso è previsto un saggio finale. L’annata accademica, inoltre, comincia con una bella iniziativa. “Si parte subito alla grande – prosegue la direttrice – perché a ottobre (dal 19 al 22) andiamo ad ospitare un workshop con un grande artista: Michele Sinisi. Un seminario dedicato a chi ha già esperienze». Il termine per inviare i video di partecipazione è fissato al 15 ottobre (aperto ad un massimo di 12 artisti).

“Possiamo infine anticipare che stiamo lavorando alacremente, perché a breve lanceremo la prossima stagione teatrale. Dunque, non solo la scuola, ma si riaccendono i riflettori su tutto quello che concerne il centro artistico. Eventi che siamo contenti di poter presentare nell’attesa che il pubblico ci venga a trovare”.

Per tutte le informazioni dettagliate sulla scuola www.ilgrattacielo.it/scuola. Per quanto concerne il seminario di Sinisi si trova tutto al www.ilgrattacielo.it/materia.

Condividi: