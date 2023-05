“Centro di gravità”, il dipinto di Breschi nella mostra “Optical Art”

Dal 19 maggio al 4 giugno, il Museo di Città ai Bottini dell’Olio ospiterà la mostra “Optical Art” riproponendo ai visitatori le opere che da tempo giacciono nei depositi nascosti del Comune di Livorno. La mostra presenterà le ricerche di grandi pionieri italiani come Alberto Biasi, Cosimo Carlucci o Enzo Mari, sino a più recenti sperimentatori come Fabrizio Breschi.

Ed è proprio del maestro Fabrizio Breschi, autore di Love Story, l’installazione artistica della “seconda” piazza Attias (quella che si affaccia su piazza della Vittoria) conosciuta ai più come “Grande V”, l’opera che vi presentiamo qua in pagina e che sarà in esposizione con orari di apertura da lunedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 ai Bottini dell’Olio (sabato e domenica h 18.00 visita guidata a orario fisso (visita guidata € 3 a persona; prenotazione consigliata a [email protected])

Il dipinto prende il titolo di “Centro di gravità”, acrilico su tela cm 110 x 110. L’opera venne realizzata da Breschi nel 1989 e donata al Comune di Livorno nel 2017. Oggi, a distanza di sei anni, i visitatori avranno l’occasione e la fortuna di poter ammirare il dipinto del maestro all’interno di questa mostra che sarà una scoperta per tanti, anzi… una riscoperta.

