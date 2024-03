Cerimonia delle Candele per le donne della Fidapa

La sezione livornese della Fidapa, guidata da Patrizia Fedi Bonciani, ha celebrato la festa più importante e più significativa dell'associazione allo Yacht Club con i fiori blu, bianchi e gialli (colori dell'associazione) disposti sui tavoli, le candele e le luci alla presenza, tra gli altri, del sindaco Salvetti

Si è rinnovata la tradizionale Cerimonia delle Candele, un rito istituito il secolo scorso da Lena Madesin Philips, fondatrice della FIDAPA BPW (Federazione Donne Arti Professioni Affari) negli Stati Uniti per rilevare l’impegno che le donne hanno profuso nei luoghi di lavoro mentre gli uomini erano al fronte. La sezione livornese della Fidapa, guidata da Patrizia Fedi Bonciani nel biennio 2023/24 ha celebrato la festa più importante e più significativa dell’associazione allo Yacht Club con i fiori blu, bianchi e gialli (colori dell’associazione) disposti sui tavoli; le candele e le luci hanno offerto un gratificante colpo d’occhio ai numerosi ospiti della serata: le autorità Fidapa, militari e civili (sindaco Luca Salvetti in testa). “Il mio biennio si svolgerà in nome della continuità e della collaborazione, sia di sezione che distrettuale, nazionale e internazionale con un’attenzione particolare al tema nazionale che verte sulla cultura del rispetto, condizioni e valori imprescindibili per la riuscita di ogni evento” ha annunciato la presidente Bonciani che ha proseguito sulla consapevolezza che la Sezione di Livorno ha sempre espresso organizzando eventi all’avanguardia di ogni periodo storico. Non poteva mancare, il ricordo delle Socie scomparse che hanno dato un’impronta di vitalità alla sezione. Prima fra tutte Amelia Pallanca, tra le fondatrici della sezione di Livorno, nel 1967, Nicla Capua, 2 volte Presidente Nazionale, Giovanna Alari, Socia Onoraria, Laura Conforti Benvenuti, socia attiva e generosa fino all’ultimo momento della sua vita. E un applauso alla Socia Onoraria Giuseppina Bombaci, Past President Nazionale, Coordinatrice Europea e fondatrice di nuove sezioni in Europa, ospite della serata, alla quale è stata consegnata una spilla con l’icona della Fidapa. La presidente ha poi ringraziato per la collaborazione ricevuta le autorità civili, la Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, Grazia Dainelli, le autorità militari, nonché i rappresentanti dei club per la loro presenza. Con il suo motto “Con consapevolezza e azione! Conto su di Voi!” la presidente nazionale Cetttina Corallo ha invitato le socie a perseguire le loro finalità nel nome dell’ appartenenza e del rispetto. Anche la distrettuale Grazia Marino ha rinnovato il suo impegno nella realizzazione di azioni volte al sostegno delle donne e dei loro diritti. Concreto e propositivo l’intervento del sindaco che ha rilevato come particolarmente interessanti la Rassegna Nazionale d’Arte e l’istituzione della Giornata delle Carriere (quest’ultima effettuata con la collaborazione della Provincia). Quindi spazio ai tradizionali Inni: quello degli Stati Uniti, dove è sorta la Fidapa BPW, d’Italia e di Europa. Quindi il nuovo inno di invito alla Pace cantato da Mara Anna Pace, accompagnata alla tastiera da Natalia Valle, ambedue soprani, socie della sezione. Infine, al suono del Valzer delle Candele si è svolta le suggestiva presentazione delle nuove socie, Cinzia Mazzoni pittrice, Maria Giovanna Lotti (Provincia Sviluppo), Giulia Demi Infermiera, mentre Simona Vangelli, poliziotta della Polizia Stradale è giunta alla nostra sezione trasferita da quella di Genova. Gradita e inserita nel contesto la proiezione della Conferenza internazionale del Progetto “Il porto delle Donne”, accompagnata dalle immagini e dalle interviste fatte alle donne del Porto di Livorno, proposta e realizzata dall’assessora Paola Bonciani, ospite della serata insieme alla Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, Grazia Dainelli. Infine la conviviale con omaggio floreale alle signore.

Condividi:

Riproduzione riservata ©