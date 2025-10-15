Cespuglio Ecosistema Teatrale presenta la stagione 2025/26

La direttrice dell'associazione, Alessia Cespuglio: “Il teatro per me, dopo tanti anni, è un concetto dinamico, fluido, in continua evoluzione e contaminazione di artisti ed esperienze”

di Martina Romeo

Cespuglio Ecosistema Teatrale, associazione nata a novembre 2024 e diretta dall’attrice Alessia Cespuglio, presenta ufficialmente i laboratori 2025/26 e la programmazione del Teatro (Con) Temporaneo. Attivo dal 18 ottobre al 16 novembre, al Magazzino Nove dei Magazzini Generali, anche questa volta Teatro (Con) Temporaneo sarà un’esperienza a termine e prevederà un vero e proprio teatro temporaneo, aperto ogni sera per prove e spettacoli, in un accogliente spazio di 50 posti. “Il teatro per me – spiega Cespuglio – dopo tanti anni è un concetto dinamico, fluido, in continua evoluzione e contaminazione di artisti ed esperienze”. Proprio per questo il primo appuntamento del cartellone, dal titolo “Le parole che fanno la differenza”, sarà diviso in due parti: dalle 20 alle 22:30 circa, nel bar dei Magazzini Generali, sarà possibile assistere ad un talk condotto dalla stessa Cespuglio dedito a conoscere il processo creativo, le urgenze e il rapporto dei diversi artisti presenti con il pubblico (tra gli artisti invitati: Nico Sambo, Federico Silvi, Simone Bimbo Soldani, Elena De Carolis, Chico Neri, Enrico Pompeo e Fabio Marceddu). Subito dopo il talk, i presenti si sposteranno al Magazzino Nove, dove gli artisti si esibiranno.

Tra gli altri spettacoli previsti nel programma:

· Venerdì 24 ottobre: “Loriano, c’è Nives al telefono”, di e con Enrico Pompeo

· Sabato 25 ottobre: “Tekken drama come farsi amici i mostri”, lettura scenica di e con Francesca Becchetti

· Sabato 1 novembre: “Monologhi in movimento”

· 6-7-8-9 novembre: “Dovrei sapere perché. Storia di come sono diventata grande”, di e con Alessia Cespuglio, musiche di Antonio Ghezzani

· 12-13-14-15 novembre: “America America”, laboratorio II livello 24/25

A ottobre ripartono, fino a giugno 2026, anche i nuovi laboratori teatrali di Cespuglio. Aperti a partecipanti dai 18 anni d’età in su, i laboratori, anche questi svolti presso il Magazzino Nove, rappresentano un’opportunità unica di formazione artistica e riflessione culturale. “I laboratori sono tre – descrive l’attrice e regista – Il primo è un laboratorio intensivo che si svolgerà due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle 21:15 alle 23:15. Questo è un laboratorio per coloro che desiderano fare un lavoro approfondito sul teatro contemporaneo. Si studia, si cresce e si sperimenta. Poi abbiamo il laboratorio del martedì e quello del mercoledì, che sono equivalenti. Anche questi ultimi finalizzati alla messa in scena di drammaturgia contemporanea”.

Quest’anno però, come sottolineato da Cespuglio, ci sarà una novità: un laboratorio permanente. “Un laboratorio sempre aperto, dove ognuno può arrivare in ogni momento, che avrà luogo una volta al mese, la domenica, dalle 16 alle 20”. Un laboratorio caratterizzato da teatro civile e memoria, che effettuerà un lavoro sul testo “Chi porterà queste parole” di Charlotte Delbo, portato in scena per la prima volta in Italia nel 2015 proprio a Livorno dall’associazione Effetto Collaterale con la regia di Francesca Talozzi e la stessa Alessia Cespuglio. Quest’ultima ha inoltre tenuto ad aggiungere: “la necessità di fare un laboratorio permanente su questo testo deriva dall’attualità disarmante dello stesso. Le protagoniste sono 23 partigiane francesi deportate ad Auschwitz e il testo, profondo e difficile, racconta il loro rapporto con la realtà vissuta in quel momento”. Tutte le attività, sostenute da ErreDue Gas di Enrico D’Angelo, culmineranno con la messa in scena di uno spettacolo.

Alessia Cespuglio crea, in questa occasione, un vero e proprio connubio perfetto tra urbanistica e cultura. “L’urbanistica non è solo una materia arida come si pensa, – specifica l’assessora all’Urbanistica, Silvia Viviani, in rappresentanza dell’Amministrazione insieme all’assessora alla Cultura Angela Rafanelli – ma è l’intera città, ciò che tutti quanti noi siamo. Per svolgere un’attività, anche culturale, è necessaria un’ammissibilità dentro uno spazio. Bisogna che quell’attività sia ammessa per essere svolta. Noi, grazie a questa compagine che vede l’Amministrazione e il sistema dell’impresa produttiva e culturale, abbiamo sperimentato quelli che vengono definiti usi transitori, la possibilità cioè di fare in uno spazio attività non previste da un progetto predeterminato. Da qui nascono i Magazzini, un luogo in cui si possono svolgere attività culturali in uno spazio affascinante e che concede, tra le altre cose, la libertà di cui l’arte ha bisogno”. “La collaborazione, seppur temporanea, con Alessia, – aggiunge Cesare Fremura, presidente della Fondazione Magazzini Generali – ci consente di, piano piano, andare a completare tutti i dettagli presenti nel nostro progetto di riqualificazione degli spazi. Anche quelli che non siamo riusciti a completare quest’estate. Un qualcosa che ci mette in condizione poi di presentarci alla città e a tanti altri artisti interessati”. L’ingresso agli spettacoli avrà un costo di 10 euro. Per iscriversi ai laboratori e/o richiedere maggiori informazioni contattare il numero 3287013206 o scrivere un’email a [email protected].

