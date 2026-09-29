Cespuglio Ecosistema Teatrale presenta “Una maledetta vita di merda”

Una cucina. Un gruppo di donne. Una fortuna che arriva improvvisa e fa saltare tutti i coperchi. Si ride, e tanto. Poi ci si accorge che si sta ridendo di qualcosa che fa male

Cespuglio Ecosistema Teatrale

Presenta

*Una maledetta vita di merda*

Un titolo che non chiede permesso.

Con Valentina Baccelli, Claudia Bendinelli, Paola Di Dato, Loredana Donadio, Ilaria Lidano, Veronica Niccolini, Silvia Profeti e Alessia Cespuglio

Una cucina. Un gruppo di donne. Una fortuna che arriva improvvisa e fa saltare tutti i coperchi.

Si ride, e tanto. Poi ci si accorge che si sta ridendo di qualcosa che fa male. Sono donne che hanno tenuto duro per una vita intera, con la rabbia messa a bollire a fuoco lento e le parole rimaste in gola per anni. In scena quelle parole escono, tutte insieme, senza filtro e senza pietà.

Una commedia feroce e tenerissima su invidia, solitudine, sorellanza e su tutto quello che non ci siamo mai dette in faccia.

📍 [Magazzini Generali]

📅 [1-2-3-4 ottobre ore 21.15]

🎟️ [prenotazioni / whatsapp 3287013206]

Ingresso 10 euro

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