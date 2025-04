C’est Chic, sul palco del Goldoni due capolavori di Chopin e Beethoven

Protagonista l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta da Eric Lederhandler e la pianista Maria Gabriella Mariani. In apertura una Suite in memoria delle vittime del Moby Prince. Appuntamento venerdì 4 aprile, alle ore 21, per la stagione sinfonica della Fondazione Goldoni

Due eleganti ed affascinanti capolavori di Chopin e Beethoven animeranno la serata “C’est Chic” in programma venerdì 4 aprile, alle ore 21, per la stagione sinfonica della Fondazione Goldoni con protagonista l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta da Eric Lederhandler. Nella prima parte, sarà proposto il Concerto in fa minore per pianoforte e orchestra n. 2 op.21 che Fryderyk Chopin compose non ancora ventenne nella sua Varsavia ed in cui traspaiono gli elementi che renderanno universalmente amata la sua musica per pianoforte: il gusto ed il fascino per la melodia, i suoi inconfondibili colori armonici, i toni malinconici e sognanti. Si rimane conquistati fin dal primo ascolto da quest’opera giovanile, in cui la parte solista – come accadeva ai tempi in cui fu scritta – era spesso chiamata a mettere in evidenza le proprie capacità virtuosistiche anche a scapito della scrittura musicale complessiva. Al pianoforte ci sarà Maria Gabriella Mariani, artista di straordinaria versatilità, impegnata sin da giovanissima in concerti in veste di solista e con orchestra per importanti istituzioni in tutta Italia, Europa e Stati Uniti. Vincitrice di numerosi premi internazionali, dal 2007 affianca all’attività concertistica quella di compositrice: i suoi lavori sono stati eseguiti al Teatro San Carlo di Napoli, Gasteig di Monaco, a Berlino e in tutta la Germania, negli USA, Conservatorio Verdi di Milano, Santa Cecilia di Roma oltre che in molti altri prestigiosi contesti istituzionali. Tra il 2017 e il 2018 ottiene cinque Global Music Awards ed i suoi lavori discografici e le sue composizioni hanno riscosso il plauso dei maggiori critici a livello internazionale.

Nella seconda parte sarà eseguita la Sinfonia n. 4 in si bemolle magg., op. 60 di Ludwig van Beethoven: “Il carattere di questa partitura è generalmente vivo, sveglio, gaio, oppure d’una dolcezza celeste – scrisse il famoso compositore romantico francese Hector Berlioz – come la pagina sublime dell’Adagio, da gigante della musica… È così puro di forme, l’espressione della sua melodia è così angelica e d’una tenerezza così irresistibile, che (…) fin dalle prime battute si è colti da un’emozione che alla fine per la sua intensità diviene opprimente”. Composta rapidamente tra le due titaniche sinfonie della Terza (L’eroica) e della Quinta (con il celeberrimo incipit Beethoveniano del “Destino che bussa alla porta”), la Quarta affascina per l’eleganza delle sue forme stilistiche che si rifanno al Settecento, innervate da una freschezza tematica e ritmica propria del genio di Bonn. In apertura di serata, saranno eseguiti momenti della Suite in memoria delle vittime del Moby Prince “Ombre del passato”, un omaggio del compositore Nedo Benvenuti (Livorno, 1936) alle vittime della più grande tragedia della marina italiana dopo la Seconda guerra mondiale, di cui il 10 aprile ricorre l’anniversario della tragedia: una testimonianza di quanto ancora sia profondo il dolore per questo evento che ha segnato l’esistenza di molti italiani. A più di trent’anni dal disastro, la ferita è ancora viva e la composizione di Benvenuti fa sì che il ricordo del dramma sia sempre nei nostri pensieri. L’esecuzione avrà come violino solista Marco Mazzamuto.

Biglietti in vendita al botteghino del Goldoni il martedì e giovedì ore 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; prezzi: I Settore € 12 – Ridotto COOP/Fedeltà € 10 / II Settore € 10 – Ridotto COOP/Fedeltà € 8 / Loggione € 8 – Under 20 € 5. Vendita online su goldoniteatro.it e ticketone.it

