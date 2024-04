“Challengers”. Promo speciale ai 4 Mori per iscritti a circoli di tennis e padel

Una bella promozione dedicata agli iscritti ai circoli di tennis e padel livornesi. È questa l’iniziativa che il Cinema Teatro 4 Mori ha voluto lanciare in occasione della proiezione di “Challengers”, film del 2024 diretto da Luca Guadagnino che ruota, attraverso una storia pirotecnica tra il romantico e lo sportivo, intorno all’ambito del tennis di grande livello. Per l’occasione, tutti gli iscritti ai circoli di tennis e padel livornesi avranno diritto al biglietto ridotto di 6 euro, anziché 8, semplicemente presentando la tessera di iscrizione, o qualunque altra prova di avvenuta iscrizione, in biglietteria. «Noi stessi, come Circolo ricreativo lavoratori del porto, abbiamo la sezione tennis – commenta la direttrice artistica Serena Cassarri – Ecco perché ci è sembrato giusto promuovere questa attività fisica e premiare chi la pratica, vista anche la grande importanza che sta assumendo in città e in Italia dopo l’effetto Sinner».

Ben 12 proiezioni in programma nel mese di aprile (mercoledì 24 – 16.30, 19 e 21.30, giovedì 25 – 16.30, 19 e 21.30, venerdì 26 – 16, sabato 27 – 16, 18.30 e 21.00 e domenica 28 – 16 e 18.30) e 2 in versione originale con sottotitoli (venerdì 26 – 18.30 e domenica 28 – 21).

«In tanti – prosegue Cassarri -, soprattutto i giovani, ci chiedono le versioni originali dei film. Abbiamo voluto ascoltarli e offrire loro uno stimolo in più per vivere i nostri spazi nel modo che preferiscono». La trama: Tashi Duncan è una promessa del tennis mondiale, che gioca a sedurre due tennisti amici tra loro, Art e Patrick. A causa di un grave infortunio al ginocchio però, Tashi deve abbandonare il campo e rimane nel mondo del tennis come allenatrice di suo marito, Art. Dopo alcune vittorie, Tashi iscrive il marito Art al Challenger Tour, dove il destino vuole che si scontri con Patrick, ex fidanzato di Tashi. Questo il cast principale: Zendaya Maree Stoermer Coleman, Josh O’Connor e Mike Faist.

Per ulteriori informazioni [email protected] oppure 342/543.12.47.

