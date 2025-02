Charlie Dee difende il titolo di migliori Dj Resident d’Italia

Quest'anno il livornese Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, animatore delle notti della Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi torna... sul ring fatto di piatti e strobo per difendere il titolo ai Dance Music Awards 2025

di Giacomo Niccolini

Il livornese Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, lo scorso anno ha conquistato l’ambito premio di miglior Dj Resident d’Italia grazie ai voti del pubblico e della giuria tecnica che lo ha incoronato come numero uno in assoluto tra i dj delle migliori discoteche del Paese. Quest’anno l’animatore delle notti della Capannina di Franceschi torna… sul ring fatto di piatti e strobo per difendere il titolo ai Dance Music Awards 2025. Lo scorso anno, il prestigioso locale di Forte dei Marmi, oltre a pregiarsi del titolo di miglior dj Resident con Charlie Dee, ha portato a casa anche la targa come locale più storico al mondo, ritirata dalla direzione del locale in persona rappresentata da Fabio Tonelli e Simone Belluomini. Un risultato di prestigio e lustro che mette Luca Ciurli. ancora di più, in una posizione di assoluto rilievo nazionale.

Per votare il dj livornese sarà sufficiente cliccare qui (https://www.dancemusicawards.it/votazioni/vota-adesso/) e compilare i campi richiesti dal sito della manifestazione.

Qua sotto il video-appello di Charlie Dee👇🏻

