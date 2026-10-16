Charlie Dee e Fabio Lenzi, esce “OffBeat”: un nuovo progetto tra club culture e Tech House

Il resident storico della Capannina di Forte dei Marmi e il DJ di Radio Mitology 70-80 firmano un singolo dal groove pulsante, pensato per i club e disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme digitali

Si chiama OffBeat il nuovo singolo di Charlie Dee e Fabio Lenzi, una collaborazione che unisce due DJ con esperienze diverse ma accomunati dalla stessa passione per la musica e il mondo dei club.

Il brano si muove nel territorio della Tech House, con una linea di basso pulsante, percussioni decise e un groove che accompagna tutta la produzione. Il risultato è una traccia dal sound essenziale, pensata per i Dj set e per chi cerca nella musica elettronica un ritmo capace di coinvolgere fin dal primo ascolto.

Fabio Lenzi è uno dei Dj di punta di Radio Mitology 70-80 e negli anni ha maturato una significativa esperienza tra radio, locali e produzione musicale. Al suo fianco c’è Charlie Dee, lo storico Dj resident della Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, locale che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la nightlife italiana. Nel 2023 Charlie Dee ha inoltre conquistato il titolo di Best Resident DJ in Italy ai Dance Music Awards.

Con OffBeat, i due artisti portano in studio la propria esperienza dietro la console, dando vita a una produzione che lascia spazio agli elementi fondamentali della Tech House: ritmo, tensione e bassline. Una collaborazione che mette al centro la loro visione della musica elettronica e il legame con la cultura dei club.

Il singolo è disponibile da oggi su Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal e su tutte le principali piattaforme digitali.

OFFBEAT– Made for the Dancefloor

https://youtu.be/rlIBOvW_92s?si=ikxf7MnDj8-nai2a

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