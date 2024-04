Charlie Dee è tra i migliori 10 Resident DJ d’Italia e ora sogna il primo posto

Il noto DJ livornese Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, è per il secondo anno consecutivo approdato alla finalissima dei Dance Music Award. "Chiedo il vostro sostegno per il rush finale. Per farlo serve inviare un sms al numero 3514752040 digitando semplicemente il codice 964. Grazie a tutti"

Grazie al sostegno dei tanti amici e degli amanti della musica dance, e al supporto dello storico locale versiliese “La Capannina di Franceschi – Forte dei Marmi”, il deejay livornese Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, è approdato di nuovo in finale, per il secondo anno consecutivo, al prestigioso Dance Music Awards tra i migliori 10 Resident DJ d’Italia. Lo scorso anno sfiorò l’impresa classificandosi secondo.

“Chiedo ora un ultimo sforzo a chiunque abbia il piacere di sostenermi ancora per questo rush finale – spiega Charlie Dee, dj resident della Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi – Per farlo serve inviare un sms al numero 3514752040 digitando semplicemente il codice 964. Grazie a tutti ancora per il vostro sostegno! Ricordo che il numero massimo di sms per ogni utenza è pari a 3″.

