Charlie Dee in finale come miglior Dj Resident d’Italia

Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, ha superato un'accanita concorrenza arrivando così in finalissima per diventare il miglior Dj Resident d'Italia. Adesso tocca ai suoi amici e supporter sostenerlo nella corsa finale verso il titolo. Come? Digitando il suo codice "203" all'interno di un Sms da inviare al 351-6265660

Ha superato una concorrenza sfrenata ed è riuscito ad approdare alla finalissima di domenica 26 marzo quando a Legnano (Milano) al Gran Galà dei Dance Music Awards verranno decretati i migliori tra Dj, locali, club invernali o estivi, ballerini, fotografi, animatori e vocalist della stagione 2022 del mondo della notte.

Lui è Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, è uno storico Dj livornese che da anni ormai anima le serate della discoteca più famosa e storica della costa tirrenica e non solo: La Capannina di standard”> Franceschi, locale iconico dell’estate versiliese e vero e proprio faro per le serate estive, e non solo, di chi ama il mondo delle più belle discoteche. La sua candidatura nella categoria miglior Dj Resident d’Italia ha avuto particolare successo tanto che è approdato alla finalissima tra i primi 10 migliori disc jokey dello Stivale (clicca qui per vedere la lista completa dei contendenti al titolo).

E adesso? E adesso tocca ai suoi sostenitori spingerlo più in alto possibile. Oltre alla giuria di qualità, il concorso prevede infatti il voto del pubblico che può essere dato inviando un semplice Sms con la sola scritta “203” (il codice identificativo del dj livornese) al numero 351-6265660. “Voglio ringraziare in anticipo, tutti coloro che mi sosterranno per raggiungere questo traguardo per me molto importante – ha detto Luca Ciurli – Ringrazio La Capannina di Franceschi con la quale ho intrapreso questo percorso e spero nel supporto di tanti di voi per portare a casa questo prestigioso riconoscimento”.

