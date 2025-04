Charliee Dee in lizza per confermarsi il miglior Dj resident d’Italia

Ciurli è attualmente campione in carica e per il terzo anno consecutivo è tra i migliori 10 dj resident nazionali. Per votare il dee jay livornese sarà necessario inviare un sms al numero 3928156211 scrivendo questo codice: 866

Per il terzo anno consecutivo, dopo il fantastico primo posto dello scorso anno, il Dj livornese Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, è tra i primi 10 miglior Resident Dj d’Italia al Dance Music Awards.

Adesso c’è lo sprint finale, l’ultima volata prima del traguardo finale dove il nostro concittadino, ormai volto storico e Dj resident de x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xkrqix3 x1sur9pj x1fey0fg x1s688f” tabindex=”0″ role=”link” href=”https://www.facebook.com/lacapanninafortedeimarmi?__cft__[0]=AZWE5xvF8b3h5qd-Gq-xf_2f3SrijikwW3f4KSk44LplW4G-yLR0LylWNpczcBEgXKtSnk9Vbw0h3L–KOs0bkcRc3KPmdQuHvfVs3M5KTUCJiWWsIv171bBfDvq3d65DXb2-xBvePWpgu8pPR3SzJ-51AXD-k-OfajuupLXOgkNNnpBEt2X5tJzGd0gBy4jHmE&__tn__=-]K-R”>La Capannina di Franceschi – Forte dei Marmi, è chiamato a radunare tutti i suoi fan per l’ultimo sforzo.

“Per supportarmi – scrive Charlie Dee – puoi invia un Sms al 3928156211 scrivendo questo codice: 866. Grazie mille per il vostro supporto e un ringraziamento speciale alla La Capannina di Franceschi”.

