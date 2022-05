Che amori di comici il 14 maggio al Teatro 4 Mori

Un appuntamento con Claudio Marmugi, Matteo Cesca e Paola Pasqui nato dalla volontà del Lions Club Satellite Livorno Meloria di sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana odv

Il 14 maggio al Teatro 4 Mori di Livorno andrà in scena “Che amori di comici” uno spettacolo di Claudio Marmugi, Matteo Cesca e Paola Pasqui. Un appuntamento nato dalla volontà del Lions Club Satellite Livorno Meloria di sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana odv, un’associazione formata da pazienti e loro famiglie che sostiene, tutela e difende i malati di fibrosi cistica. L’associazione sostiene le famiglie in difficoltà economica e psicologica, aiutandole anche con importanti rimborsi per chi deve sostenere trapianti di organi fuori Regione; lotta per migliorare la qualità di vita dei pazienti, tutelandoli nella fornitura dei farmaci e nella creazione di leggi che ne rispettino la dignità; li assiste nei meandri della burocrazia per il riconoscimento dell’handicap grave e per gli altri diritti del malato; sensibilizza la società sulla conoscenza della malattia con iniziative, convegni, manifestazioni o spettacoli; contribuisce al miglioramento dei centri regionali del Meyer e Careggi e dei centri di supporto di Grosseto e Livorno; finanzia la ricerca per una cura che sia per tutti i malati di fibrosi cistica.

Il biglietto, ad offerta minima 15€, può essere acquistato contattando la pagina Facebook del Lions Club oppure la sera stessa dello spettacolo fino ad esaurimento posti.