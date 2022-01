“Che male ‘e capa” in scena al teatro Enzina Conte

Per il Vertigo un gradito ritorno: Luca Carrieri: dopo essere stato una colonna della compagnia livornese e dopo essersi diplomato all'accademia internazionale di Roma, torna a "casa" con uno spettacolo del suo mentore Eduardo de Filippo

Sabato 22 alle 21,00 e domenica 23 alle 17 al teatro Enzina Conte del Centro Vertigo va in scena la compagnia teatrale TrisEtMas – con la regia Luca Negroni con lo spettacolo “Che male ‘e capa”: tre atti unici di Eduardo de Filippo.

Il male di testa è in realtà è quello che viene pensando ai tanti attori emergenti usciti da poco dall’Accademia e che si stanno affacciando al professionismo in uno dei momenti storici più difficili che ci siano stati dal dopoguerra ad oggi. Questo spettacolo porta in scena gli atti unici: “Pericolosamente”, “Amicizia” e “Sik-Sik, l’artefice magico” vera e propria colonna portante dello spettacolo: è la storia di un povero illusionista da quattro soldi che poco prima di andare in scena è costretto a sostituire il suo “compare”, il “palo” con un passante ma quando inizia lo spettacolo il vero assistente torna creando non pochi problemi al miserabile mago, si ride molto ma è una risata amara. La parabola di Sik-Sik ricorda la situazione del teatro ai giorni nostri che si è ritrovato suo malgrado in una condizione disastrosa. Questo spettacolo vuole essere un messaggio di speranza ma non rinuncia a una riflessione amara sulla società utilizzando le parole di uno dei più grandi drammaturghi del secolo scorso.

Una grande soddisfazione per la scuola di arti sceniche Enzina Conte, vedere che un suo ex allievo che ritorna da professionista.

Prenotazioni 0586-21.01.20 obbligo mascherina FFP2 e super green pass.