Che notte… la Notte Bianca dello Sport! In migliaia nella Cittadella dello Sport

La soddisfazione del sindaco Salvetti: "Il bello non è aver avuto l'idea della Notte Bianca dello Sport. Il bello è averla vista realizzata grazie al lavoro di un gruppo di persone entusiaste, averla fatta vivere ad oltre 10 mila persone tra bambini, ragazzi e adulti livornesi e non solo che si sono divertiti e hanno condiviso tutto ciò che di bello può proporre lo sport"

In migliaia hanno animato quella che per conformazione naturale e a tutti gli effetti la Cittadella dello Sport di Livorno. Strade chiuse tra via Allende e via dei Pensieri, impianti aperti e fiumi di persone tra adulti e bambini curiosi di divertirsi e scoprire la bellezza di tutti gli sport che brillano nella nostra città. Il tutto condito dallo spettacolo musicale del Radio Stop Party andato avanti fino alle 2 di notte. Questa è la bellezza della prima edizione de “La Notte Bianca dello Sport” che ha convinto e travolto di passione l’intera città di Livorno felice ed orgogliosa di mettersi in mostra per uno dei suoi lati più scintillanti e famosi in tutto il mondo: la sportività.

Entusiasta il sindaco Luca Salvetti. “Il bello non è aver avuto l’idea della Notte Bianca dello Sport. Il bello è averla vista realizzata grazie al lavoro di un gruppo di persone entusiaste, averla fatta vivere ad oltre 10 mila persone tra bambini, ragazzi e adulti livornesi e non solo che si sono divertiti e hanno condiviso tutto ciò che di bello può proporre lo sport – scrive soddisfatto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook all’indomani del successo di questa edizione di partenza – Si tratta di un format unico che Livorno ha saputo proporre e che può diventare un evento nazionale grazie all’impegno nostro, del Coni, di tutte le federazioni, degli enti di promozione e delle associazioni. Notte Bianca dello Sport, notte di successo, notte di soddisfazione”.

Significativa la presenza del Governatore della Toscana, Eugenio Giani, che ancora una volta ha ribadito l’importanza dello sport nella vita sociale di ogni comunità incoronando di fatto Livorno come capitale dello Sport della Regione e non solo.

Un evento organizzato da Fondazione Lem, coordinato e realizzato anche grazie al referente per il Lem, Gianni Tacchi, e riuscito in ogni sua forma. Ottima anche la parte dedicata ai talk show sullo sport, da “I Nostri campioni”, a “Il Fenomeno del Basket a Livorno” fino al “Futuro dello Sport”, moderati dai giornalisti locali tra cui Fabrizio Pucci, Alessandro Lazzerini e Martina Parigi. Bello e fresco anche l’apporto musicale con i cantanti di Amici (Tancredi & Edonico e Thomas), Kimono (Sofia Tornambene) e Leo Gassman che hanno aperto l’happening musicale prima di lasciare spazio alla disco dance condotta sul palcoscenico da Regina Miami e dal mitico Roberto Giannoni.

Un evento che ha sicuramente scavato il solco per poter proseguire, sempre in meglio, su questo binario di una bella tradizione appena iniziata.

