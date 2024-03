“Chi sono io”, il Maestro Pellegrini live al Surfer Joe Diner

Prosegue il ricco tour del Maestro Pellegrini, per la presentazione in anteprima di “Chi sono io”, il nuovo disco di inediti (Pioggia Rossa Dischi/distr.Virgin), disponibile dal 10 maggio e anticipato il 1°marzo dall’omonimo singolo. Appuntamento, per gli amici della sua città natale, Livorno, al Surfer Joe Diner sabato 23 marzo dalle 22 in poi (ingresso gratuito)

Prosegue il ricco tour del Maestro Pellegrini, per la presentazione in anteprima di “Chi sono io”, il nuovo disco di inediti (Pioggia Rossa Dischi/distr.Virgin), disponibile dal 10 maggio e anticipato il 1°marzo dall’omonimo singolo. Alle date già annunciate, si aggiunge il concerto all’Arci Bellezza di Milano nel giorno della release. Il cantautore livornese si esibirà davanti al pubblico di casa sua sabato 23 marzo al Surfer Joe Diner alla Terrazza Mascagni dalle 22 in poi (ingresso gratuito).

Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, è un cantautore e polistrumentista attivo da diversi anni nella scena pop-rock italiana. Ha collaborato con artisti come i Criminal Jokers, Nada, Bobo Rondelli, Motta, Il Pan del Diavolo, Enrico Gabrielli (Calibro 35), Carmelo Patti, Mobrici, Fast Animals and Slow Kids, e attualmente è il chitarrista dei The Zen Circus. “Fragile” è il suo disco d’esordio del 2020.

Il singolo “Chi sono io” porta già nel titolo il forte messaggio di rottura che caratterizza l’intero progetto discografico: una profonda riflessione sull’identità e sulle relazioni interpersonali, sullo smarrimento che proviamo quando non siamo più in contatto con noi stessi e sul senso di claustrofobia a cui ci può condannare la fatica.

Link al brano: https://spoti.fi/3TffW3c

Con questa canzone, il Maestro Pellegrini esplora concetti come la solitudine, l’insicurezza e la ricerca di significato nella vita, porgendo uno sguardo intimo e profondo. Ma “Chi sono io” parla anche di fiducia e di rinascita, della possibilità che abbiamo di ripartire, spogliandoci di qualsiasi sovrastruttura e assecondando il nostro cuore.

Il sound, caratterizzato da una fusione di suoni sintetici e analogici, traduce in ballad il senso di inquietudine che possiamo provare di fronte al cambiamento. Un frastuono luminoso, pervaso da quell’energia – la nostra, quando non siamo soffocati dai pensieri – che ci porta a riemergere, sempre e comunque, assecondando un solo tempo: il nostro.

Il Maestro Pellegrini parla del singolo: A volte invertire un punto di vista ci permette di allontanare le certezze dovute alla prospettiva che abbiamo sempre osservato da casa, facendoci scoprire nuovi orizzonti. La produzione cerca di trasmettere musicalmente l’inquietudine che ognuno di noi prova di fronte al cambiamento, ma è carica di quella energia che ci fa emergere dalle crisi. Il finale strumentale lascia spazio a una coda tecno. “Chi sono io” è una ballata frenetica dentro alla quale lasciarsi andare a un ballo liberatorio e introspettivo.

CHI SONO IO – Anteprime Tour Primavera

21.03 – Perugia – Pinturicchio Cafe w Filippo Poderini

22.03 – Cortona AR – Globe Lab w Filippo Poderini

23.03 – Livorno – Surfer Joe Diner

24.03 – Prato – Lanarchico w Damiano Boetti

04.04 – Pisa – Backstage Academy

06.04 – Chieti – Circolo Arci N.A.

07.04 – Vicenza – Porto Burci

11.04 – Padova – Radio Sherwood

12.04 – San Benedetto del Tronto AP – Nadir

13.04 – Firenze – ExFila w Aida

14.04 – L’Aquila – LiberaMia

26.04 – Sassari – Abetone Music Bar

27.04 – Cagliari – Jester Club w Emanuele Pintus

10.05 – Milano – Arci Bellezza – Pioggia Rossa Fest NUOVA DATA

CREDITI BRANO “CHI SONO IO”

Prodotto da Francesco “Maestro” Pellegrini e Alberto Falò

Mixato da Francesco “Maestro” Pellegrini e Luigi Tarquini

Masterizzato da Mattia Cominotto

Foto di: Lorenzo Santagada

Artwork: Alberto Cavallini

Label: Pioggia Rossa Dischi

Distribuzione: Virgin

Edizioni: BOC Music Group

Booking: Locusta

Ufficio Stampa: Agnese Ermacora

MAESTRO PELLEGRINI

Francesco “Maestro” Pellegrini è un cantautore livornese. Figlio d’arte e polistrumentista con formazione accademica, scrive musica e parole fin dall’infanzia. Ha suonato al fianco di Nada, Mobrici, Fast Animals and Slow Kids e moltissimi altri artisti della scena cantautorale, indie e pop-rock italiana. È, inoltre, il chitarrista degli Zen Circus.

Ha fatto parte della band Criminal Jokers assieme a Francesco Motta, contribuendo alla nascita della nuova scena indipendente dei primi anni dieci.

Il suo disco d’esordio solista è “Fragile” del 2020.

Il 1° marzo 2024 pubblica “Chi sono io”, primo singolo estratto dall’omonimo secondo disco in uscita il 10 maggio per Pioggia Rossa Dischi, con distribuzione Virgin.

IG: https://www.instagram.com/ maestro_pellegrini/

Condividi:

Riproduzione riservata ©