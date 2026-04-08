Chiara Migliorini torna al Vertigo con “Con (-) Tenuta – appunti di donne sacrificabili”

Doppio appuntamento nel weekend con uno spettacolo ironico e pungente sulle contraddizioni del femminile

Un ritorno atteso al Vertigo: sabato 11 alle 21 e domenica 12 alle 17 torna in scena Chiara Migliorini con Con (-) Tenuta – appunti di donne sacrificabili. Dopo il successo ottenuto la scorsa estate durante Effetto Venezia, l’artista è stata nuovamente invitata dal direttore artistico Marco Conte nella stagione teatrale.

Lo spettacolo si sviluppa attraverso diversi quadri in cui Chiara Migliorini analizza, con sguardo lucido e originale, la cultura maschilista e sessista interiorizzata anche nelle dinamiche femminili. Un racconto che alterna ironia, grottesco, poesia e immediatezza, affrontando il tema di un maschilismo spesso inconsapevole e denunciando i luoghi comuni che ancora ostacolano il percorso di indipendenza e riconoscimento delle donne.

In scena, l’artista interpreta molteplici ruoli – l’Artista, l’Amica, la Dirigente, la Sorella, la Fidanzata e sé stessa – dando vita a un racconto vivace e stratificato, capace di far ridere ma anche riflettere ed emozionare. Uno spettacolo che riesce a coinvolgere un pubblico ampio, non solo femminile.

data-end=”1347″>Chiara Migliorini, attrice, performer, autrice, regista e formatrice, studia danza dal 1992 e si avvicina al teatro nel 2002. Laureata in Cinema, Musica e Teatro all’Università di Pisa, si è formata con maestri di rilievo nel panorama teatrale e della teatrodanza internazionale, tra cui César Brie, Cristiana Morganti, Kenji Takagi e Ugo Chiti. Collabora con numerose realtà culturali tra Livorno, Pisa e Grosseto, affrontando spesso tematiche sociali contemporanee.

Accanto all’attività artistica, conduce laboratori teatrali nelle scuole e in contesti riabilitativi, lavorando anche in strutture del sistema penitenziario come Nisida e l’isola di Gorgona.

Per informazioni e prenotazioni: 0586 210120 (segreteria telefonica) oppure WhatsApp al 380 5842291. Ingresso: 12 euro.

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