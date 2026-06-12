Chiaramonti e Salvini a Incontri d’autore al Mascagni

Sabato 13 giugno all’Auditorium “Cesare Chiti” la presentazione del CD del Duo Salvini/Chiaramonti dedicato all’opera di Giorgio Mirto. Un viaggio tra musica, letteratura e arti visive ispirato al celebre capolavoro di Italo Calvino, con interventi, letture e un’esecuzione dal vivo

Nuovo appuntamento per la rassegna “Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis. Al centro dell’incontro, in programma sabato 13 giugno alle ore 16 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, ci sarà la presentazione del CD “Le Città Invisibili: Music for Two Guitars by Giorgio Mirto”, inciso dal Duo Salvini/Chiaramonti e nato dall’incontro tra musica, letteratura e arti visive a partire dal celebre romanzo di Italo Calvino. Protagonisti dell’appuntamento saranno dunque i chitarristi Michelangelo Salvini e Niccolò Chiaramonti, interpreti dell’intero progetto discografico realizzato dal M° Giorgio Mirto e dedicatari del brano “Le Città Invisibili”, composizione che dà il titolo al CD e che rappresenta il cuore dell’incontro. Particolare attenzione sarà infatti dedicata alla genesi dell’opera del M° Mirto, docente di chitarra presso il Conservatorio Mascagni, attraverso un percorso multidisciplinare che metterà in dialogo diverse esperienze e linguaggi artistici.

Interverrà, accanto al M° Mirto, anche il prof. Alessandro Armando, docente di Composizione Architettonica presso il Politecnico di Torino, autore delle immagini ispirate all’opera di Calvino che hanno successivamente suggerito e accompagnato la composizione musicale. Un contributo che testimonia il fertile scambio tra arti visive e musica alla base del progetto. Ad arricchire l’incontro sarà inoltre la presenza dell’attrice Daniela Marra, che proporrà la lettura di alcuni brani tratti dal capolavoro di Calvino, offrendo al pubblico ulteriori chiavi di accesso all’universo evocativo delle “Città Invisibili”. A conclusione dell’evento, il Duo Salvini/Chiaramonti eseguirà dal vivo il brano “Le Città Invisibili”, permettendo al pubblico di ascoltare l’opera attorno alla quale ruota l’intero progetto artistico e discografico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©