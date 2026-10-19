Chiedilo a Maurizio, un incontro gratuito su fitness e benessere

Sabato 24 ottobre, alle ore 15, l’esperto Maurizio Carboni risponderà alle domande del pubblico su allenamento e alimentazione. L’iniziativa si svolgerà alla Evo One ed è aperta a tutti. Prenotazione obbligatoria

Sabato 24 ottobre, alle ore 15:00, Evo One Club apre le porte alla città con una iniziativa gratuita dedicata al benessere denominata Chiedilo a Maurizio. Un incontro con l’esperto che risponderà direttamente alle domande del pubblico su allenamento, alimentazione e falsi miti legati al mondo del fitness e del benessere. Un momento di confronto aperto, per fare chiarezza e approfondire temi di interesse comune. L’appuntamento è completamente gratuito e aperto a tutti, anche a chi non è iscritto alla palestra. Prenotazione obbligatoria: 0586 1881300.

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