“Christmas Rock ’23” giovedì 22 al Mississippi di Stagno

Giovedì 22 dicembre alle 21.30 al Mississippi a Livorno (a Stagno, in via La Malfa) con le band: 10Diaz, Eclettica, Eteria e Dendroika con pezzi di loro produzione, per una serata d buona musica dal vivo con tanto divertimento

Torna la rassegna live di gruppi pop rock “Christmas Rock ’23”. Quando? Giovedì 22 dicembre alle 21.30 al Mississippi a Livorno (a Stagno, in via La Malfa) con le band: 10Diaz, Eclettica, Eteria e Dendroika con pezzi di loro produzione, per una serata d buona musica dal vivo con tanto divertimento.

Ci sarà da ascoltare tantissima buona musica d’autore con ospiti a sorpresa, nella splendida cornice del Mississippi 2.0 in via Ugo La Malfa 14, Stagno.

Anche quest’anno Radio Incontro Pisa sarà partner dell’iniziativa ed a condurre la serata ci sarà Marco Leonetti che condurrà il pubblico in questa “Christmas Notte Rock“.

E se volete godervi la serata, davanti alla grande cucina del locale, basta prenotare presso il Mississippi 2.0 (visto l’evento è gradita la prenotazione) cercando di Roberto o Manola al 380-133. 94.31. Ma se volete uno spuntino veloce ci sarà a soli 10 euro un buffet (bevande escluse).

