Sabato “Danteingalleria” alla Galleria Le Stanze

Sabato 18 marzo alle 17.30 nella Galleria Le Stanze di via Roma 92/a si tiene l’evento Danteingalleria, formula consolidata da anni che avvicina la Divina Commedia di Dante Alighieri all’arte.

In questo secondo incontro del 2023, Giacomo Romano leggerà uno dei Canti più conosciuti ed amati, il Canto XXVI dell’Inferno – Ulisse-; partecipano al pomeriggio l’artista Fabio Leonardi che ha ideato per questo Canto quattro opere a stampa digitale ed il professor Giorgio Mandalis che ci parlerà della Commedia.

