Un nuovo ciclo di conferenze sulla fotografia animerà i week-end dei musei civici livornesi nel mese di maggio. Dall’11 al 31 maggio, il venerdì e il sabato di ogni settimana si alterneranno alcuni protagonisti livornesi della fotografia tra il Museo della Città e il Museo Civico Giovanni Fattori per raccontare vari aspetti della loro arte. La tecnica fotografica, grazie alla sua duttilità, si presta a indagare i meccanismi dell’immagine in numerose direzioni, dal reportage, alle news, fino alla ritrattistica e all’arte, e molto altro ancora. Il primo appuntamento dal titolo Errante si terrà sabato 11 maggio alle ore 17 al Museo Fattori con Serafino Fasulo, seguiranno poi Laura Sgherri (17 maggio ore 17.30, Polo culturale Bottini dell’Olio), Claudio Barontini (19 maggio ore 17, Museo Fattori), Chiara Cunzolo (24 maggio ore 17.30, Polo culturale Bottini dell’Olio), Francesco Levy (25 maggio ore 17, Museo Fattori), e Laura Lezza (31 maggio ore 17.30, Polo culturale Bottini dell’Olio). L’iniziativa è organizzata dal Comune di Livorno con le cooperative Agave, Itinera e CoopCulture. La partecipazione è gratuita.

Profondità di campo, incontri attorno alla fotografia. Inaugura sabato 11 maggio con Serafino Fasulo il ciclo di conferenze che interessa tutti i weekend di maggio i Musei Civici, con alcuni incontri con i protagonisti della fotografia a Livorno. La conferenza dal titolo Errante è l’occasione per parlare delle ultime due pubblicazioni fotografiche Drop In e Per tenerti con me. Seguendo a ritroso il cammino intrapreso a fine Ottocento dalla famiglia della nonna, l’autore ha percorso la Highway 61 che da Chicago porta a New Orleans. Accompagnato dal Blues, dal Mississippi e da alcune domande: quale è il confine tra fiume e mare? Quanto a lungo rimangono in equilibrio fiume e mare prima di annullarsi l’uno nell’altro? Interrogativi che per cinque anni lo hanno portato in zone di confine incontrando paesaggi, persone e ricordi che si sono fusi in un unico viaggio tra strada e memoria, immaginazione e realtà.

Serafino Fasulo, classe 1955, vive a Livorno. Dopo un decennale impegno come documentarista si dedica a progetti fotografici a lungo termine. Laureatosi in Lingue e Letterature Moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Pisa, ha studiato pittura alla Fondazione Trossi-Uberti di Livorno e all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Si è diplomato al “Laboratorio cinema” di Roma” dove ha studiato regia, fotografia, montaggio e ripresa. Tra i suoi lavori i documentari sulle nuove realtà etniche presenti sul territorio italiano realizzati per il canale satellitare “Babel” di Sky. Dall’interesse per la storia raccontata dalle persone scaturiscono i medio metraggi “La vierge à la barque” girato tra Normandia e Corsica e “Pa, pa, te pup” (Ciao, ciao, ti bacio), uno sguardo sulla comunità romena che vive tra Toscana e Romania. I suoi articoli e reportage fotografici sono stati pubblicati da riviste nazionali e di settore, come “Focus In” e da “Gente di Fotografia”. Come fotografo ha partecipato a mostre collettive e personali. Tra le pubblicazioni, i libri fotografici “Noi, Filippide” e “Volontariato”, “Drop In” e “Per tenerti con me”, diari di viaggio tra confini, migranti e nuovi orizzonti.

Per informazioni sugli incontri di fotografia:

Museo civico G. Fattori

Via San Jacopo in Acquaviva 65, Livorno

0586 824607

[email protected]

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

Sabato 11 e domenica 12 maggio alle 17:30 proseguono anche le visite guidate a partenza garantita al Museo della Città (al costo di 2 euro oltre al biglietto d’ingresso): questa settimana torna il focus su una delle figure capitali dell’arte italiana, Bruno Munari.

Per informazioni e prenotazioni sulle visite guidate:

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

