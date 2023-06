“Ciclo di incontri con la curatrice” alla Pinacoteca Servolini

l’Amministrazione Comunale di Collesalvetti ha varato un calendario culturale in tre tappe, ritenute assolutamente emblematiche del percorso di innovazione linguistica dilagante nell’Europa a cavallo tra XIX e XX secolo, dal fenomeno della rivoluzione grafica combinato con l’esplosione del turismo culturale, fino alle mode japonistes

Al via giovedì 6 luglio 2023, ore 17.00, alla Pinacoteca Comunale Carlo Servolini (Villa Carmignani, via Garibaldi, 77, Collesalvetti) il “Ciclo di incontri con la curatrice”, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Collesalvetti per potenziare l’offerta didattica della mostra evento della riapertura del museo colligiano, “Carlo Wostry. Gli stili del sacro”, allestita nelle sale della nuova e suggestiva location di Villa Carmignani (via Garibaldi, 77, Collesalvetti).

Con l’obiettivo di accompagnare il pubblico nella conoscenza delle problematiche culturali e artistiche sottese al dialogo tra il nostro territorio e il contesto figurativo nazionale e internazionale, partendo dalla figura-chiave del triestino Carlo Wostry e in omaggio all’esclusivo rapporto intrattenuto da quest’ultimo con Carlo e Luigi Servolini, l’Amministrazione Comunale di Collesalvetti ha varato un calendario culturale in tre tappe, ritenute assolutamente emblematiche del percorso di innovazione linguistica dilagante nell’Europa a cavallo tra XIX e XX secolo, dal fenomeno della rivoluzione grafica combinato con l’esplosione del turismo culturale, fino alle mode japonistes e infine all’editoria illustrata internazionale nel segno della Belle Epoque.

Giovedì 6 luglio 2023, ore 17.00, è la volta della Conferenza Arte e speleologia al tempo del Touring Club: il caso delle Grotte di S. Canziano, dove lo straordinario ciclo acquafortistico eseguito da Carlo Wostry nel primo decennio del Novecento si pone come sigillo delle idealità della rinascita grafica condivise con Carlo e Luigi Servolini.

Giovedì 20 luglio 2023, ore 17.00, si terrà il secondo incontro dal titolo Carlo Wostry e la nippomania, dedicato alla conversione dell’artista triestino alle sintesi estreme del giapponismo.

Infine, giovedì 3 agosto 2023, ore 17.00, avrà luogo il Finissage della mostra con Focus sulla Belle Epoque di Carlo Wostry, dal titolo L’innovazione grafica sulle pagine di “Le Figaro illustré”, in occasione della quale saranno proiettate in loop le più prestigiose copertine della rivista parigina.

Al termine delle varie puntate del Ciclo di incontri con la curatrice in occasione della mostra “Carlo Wostry. Gli stili del sacro”, i visitatori riceveranno una copia omaggio a scelta dei cataloghi delle mostre della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini.

Condividi: