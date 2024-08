Cineforum – Il dormiglione di Woody Allen

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla proiezione del film Il dormiglione di Woody Allen, presso la sua sede a Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 23 agosto 2024 alle 21.

Un musicista riprende a vivere dopo duecento anni di ibernazione. Siamo nel 2173; il mondo, totalmente cambiato a causa di una guerra atomica, è disumanizzato e diviso in due blocchi; egli si trova in quello orientale, diretto da un crudele tiranno. Il redivivo è coinvolto in un movimento di rivolta, preso prigioniero e liberato dal capo dei ribelli.

Dovrà dunque ambientarsi in quel mondo così diverso da quello che ricorda, e il destino lo porterà in direzioni impreviste.

SCHEDA DEL FILM

Titolo: Il Dormiglione – Dormi Ancora, Mike!

Anno: 1973

Durata: 88 min

Genere: commedia, fantascienza

Regia: Woody Allen

Una scena del film: https://www.youtube.com/watch?v=O8AHqZGDHT8

Ingresso a offerta libera e consapevole.

