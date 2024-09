Cineforum – La decima vittima di Elio Petri

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla proiezione del film La decima vittima di Elio Petri, presso la sua sede a Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 13 Settembre 2024 alle ore 21.00.

Film visionario di Elio Petri che preconizza molte derive della modernità tecnologica e della spettacolarizzazione, e anticipa film come Battle Royale e Hunger Games, in una chiave a metà tra il surreale e il satirico.

A Roma in un futuro prossimo tutte le guerre sono state abolite e l’aggressività umana viene sfogata in un grande gioco di società: la caccia all’uomo. Si affrontano Caroline, americana efficientista nata da una fecondazione artificiale, che ha già ucciso 9 cacciatori, e Marcello, pigro romano, preoccupato per i suoi guai familiari (non va d’accordo con la moglie né con l’amante, e deve tenere nascosti in casa gli anziani genitori, in quanto cittadini inservibili). Fra un duello e l’altro, il marketing pubblicitario sponsorizza la caccia e la riprende in diretta.

SCHEDA DEL FILM

Titolo: La Decima Vittima

Anno: 1965

Durata: 90 min

Genere: bizzarro, azione, fantascienza

Regia: Elio Petri

Trailer del film: https://www.youtube.com/watch?v=eBCw4mQeLTU

Ingresso a offerta libera e consapevole.

Per maggiori informazioni: https://www.libertalivorno.it/evento/cineforum-la-decima-vittima-di-elio-petri/

