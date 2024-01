Cinema a Colazione con Rashomon di Kurosawa

Il primo appuntamento in programma è al Centro Artistico il Grattacielo con il film Rashomon di Akira Kurosawa (Giappone 1950 - 1h28m). Introduce il film Alfonso Maurizio Iacono

Prende il via domenica 21 gennaio al Centro Artistico Il Grattacielo la seconda parte di Cinema a Colazione Stagione 2, rassegna cinematografica a cura del Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno.

Dopo Opere Prime, con una presenza media di 127 spettatori a film (sei i film proiettati), la seconda area tematica affrontata dalla Rassegna è quella dei Classici restaurati.

Il primo appuntamento in programma è al Centro Artistico il Grattacielo con il film Rashomon di Akira Kurosawa (Giappone 1950 – 1h28m). Introduce il film Alfonso Maurizio Iacono.

Il film sarà proiettato in versione originale, sottotitolato in italiano, nel consueto orario: 9.15 colazione; 10.30, proiezione del film. Biglietto d’ingresso: 8 euro, colazione compresa.

Rashomon è un film di genere poliziesco, drammatico, giallo del 1950, diretto da Akira Kurosawa, con Toshirô Mifune e Machiko Kyô.

Per sottrarsi alla pioggia, tre persone si rifugiano sotto il portale del tempio di Rasho-Mon: un prete buddista, un taglialegna e un servo. I primi due sono turbati per un fatto avvenuto pochi giorni avanti. Un samurai è stato ucciso nel bosco: i sospetti dell’autorità si concentrano sul brigante Tagiomaru, che arrestato afferma d’aver violentato Mesago, moglie del samurai, e di essersi poi battuto a duello col marito. Ma viene smentito da Mesago, la quale afferma che, dopo la violenza, aveva essa stessa ucciso il marito per non sopportare il suo disprezzo. Per appurare la verità, i giudici fanno evocare lo spirito del samurai. Questi afferma che Mesago, dopo essere stata posseduta, ha invitato il brigante ad assassinare suo marito. Tagiomaru si è rifiutato; ma il samurai, non potendo sopportare l’obbrobrio s’è ucciso. Tutti mentono, si domanda, desolato, il prete buddista. Si ode dal tempio il pianto d’un bimbo, abbandonato: il taglialegna, che ha già sei figlioli, lo raccoglie per allevarlo coi suoi.

Akira Kurosawa (Tokyo, 23 marzo 1910 – Tokyo, 6 settembre 1998) è stato un regista, sceneggiatore, montatore, produttore cinematografico e scrittore giapponese, considerato tra i maggiori cineasti della storia del cinema. Ha ottenuto tra i vari premi ricevuti il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1951, la Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1980, il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 1982 e l’Oscar alla carriera nel 1990.

Alfonso Maurizio Iacono è un filosofo italiano. Ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Pisa, nell’anno accademico 2002-2003 è stato Visiting Professor all’Université de Paris 1. Fino al 2012 ha ricoperto la carica di Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa.

Cinema a Colazione è a cura del Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno.

Orari: domenica mattina (9.15 colazione – 10.30 proiezione del film).

Biglietto d’ingresso: 8 euro, colazione compresa.

Info: [email protected] – prevendita online: https://biglietti.cinemaacolazione.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©