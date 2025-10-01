“Cinema a Colazione”: cult, miti e grandi classici la domenica mattina

Dal 12 ottobre al 8 marzo, tra Cinema 4 Mori, La Gran Guardia, Salesiani e Centro Artistico Il Grattacielo, una selezione di film introdotti da esperti e critici

Torna a Livorno “Cinema a Colazione”, la rassegna che unisce il gusto del grande schermo a quello di una colazione condivisa. Giunta alla quarta stagione, l’iniziativa propone un ricco calendario di appuntamenti domenicali dedicati a miti, divi e cult del cinema internazionale.

Gli spettacoli iniziano con la colazione alle 9.15, seguita dalla proiezione alle 10.30. Il biglietto costa 8 euro colazione compresa (i bambini sotto gli 11 anni pagano 5 euro nelle date speciali “bambini”). È possibile acquistare i biglietti online su biglietti.cinemaaacolazione.it o scrivere a [email protected] per informazioni. Le proiezioni si divideranno tra Cinema 4 Mori, La Gran Guardia, Salesiani e Centro Artistico Il Grattacielo.

Ecco il calendario completo della stagione:

Domenica 12 ottobre 2025 – Nosferatu, il principe della notte di Werner Herzog (1979, 1h47m)

Cinema 4 Mori – Via Pietro Tacca 16

Introduce il film Steven Stergar

Domenica 26 ottobre 2025 – Picnic a Hanging Rock di Peter Weir (1975, 1h55m)

Cinema La Gran Guardia – Via del Giglio 18

Introduce il film Marco Bruciati

Domenica 2 novembre 2025 – Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki (2009, 1h43m) – Speciale Bambini

Cinema Salesiani – Viale del Risorgimento 85

Introduce il film Clara Bertolini

Domenica 16 novembre 2025 – Quinto Potere di Sidney Lumet (1977, 2h1m)

Centro Artistico Il Grattacielo – Via del Platano 6

Introduce il film Enrico Battocchi

Domenica 23 novembre 2025 – Hollywood Party di Blake Edwards (1968, 1h39m)

Cinema 4 Mori – Via Pietro Tacca 16

Introduce il film Paola Pasqui

Domenica 11 gennaio 2026 – Chi ha incastrato Roger Rabbit di Robert Zemeckis (1988, 1h44m) – Speciale Bambini

Cinema 4 Mori – Via Pietro Tacca 16

Introduce il film Gianluca Pelleschi

Domenica 25 gennaio 2026 – Casablanca di Michael Curtiz (1942, 1h42m)

Cinema La Gran Guardia – Via del Giglio 18

Introduce il film Massimo Ghirlanda

Domenica 8 febbraio 2026 – Miracolo a Milano di Vittorio De Sica (1951, 1h41m)

Centro Artistico Il Grattacielo – Via del Platano 6

Introduce il film Paola Paesci

Domenica 22 febbraio 2026 – Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder (1955, 1h45m)

Cinema Salesiani – Viale del Risorgimento 85

Introduce il film Massimo Ghirlanda

Domenica 8 marzo 2026 – La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen (1985, 1h22m)

Cinema La Gran Guardia – Via del Giglio 18

Introduce il film Francesca Detti e Alessandro Izzo

Un’occasione per rivedere sul grande schermo capolavori intramontabili, accompagnati dalle introduzioni di critici, esperti e appassionati del settore.

