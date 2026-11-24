Cinema a colazione domenica il film “I 400 colpi”

Domenica 29 novembre al Cinema La Gran Guardia, via del Giglio 18, nuovo appuntamento con Cinema a Colazione Stagione 5 “Le stagioni della vita”, rassegna cinematografica a cura del Centro Studi Commedia all'italiana, 50&Più Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz, il Chioschino di Filippo Brandolini

Domenica 29 novembre al Cinema La Gran Guardia, via del Giglio 18, nuovo appuntamento con Cinema a Colazione Stagione 5 “Le stagioni della vita”, rassegna cinematografica a cura del Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz, il Chioschino di Filippo Brandolini, con il patrocinio del Comune di Livorno. Ad essere proiettato sarà il film I 400 COLPI di François Truffaut (Francia 1959 – 1h39m). Introduce il film Elena Franchini. Il film è in versione originale con sottotitoli in italiano.

Si ricorda che Cinema a Colazione prevede la colazione dalle ore 09.15 e l’inizio della proiezione alle 10.30. Il biglietto d’ingresso è di 9 euro comprensivo della colazione.

I 400 colpi (Les Quatre Cents Coups) è un film del 1959 diretto da François Truffaut. La trama ruota attorno ad Antoine Doinel, un dodicenne parigino fragile, solo, incompreso e trascurato dai genitori. Il ragazzo dorme in un letto ricavato in uno stretto corridoio di un piccolo appartamento. Per sfuggire a questa realtà e ribellarsi, Antoine inizia a marinare la scuola e commettere piccoli furti. Quando sottrae una macchina da scrivere insieme all’amico René per potersi pagare una gita al mare, viene arrestato e mandato in riformatorio. Celeberrimo per il suo finale in cui il ragazzo fugge per vedere il mare, il film è un’incisiva critica alla famiglia e alle istituzioni scolastiche assenti.

François Truffaut, regista, sceneggiatore e critico cinematografico, è nato il 6 febbraio 1932 a Parigi ed è morto il 21 ottobre 1984 a Neuilly-sur-Seine. È stato uno dei fondatori e massimi esponenti della Nouvelle Vague francese, capace di tradurre sullo schermo l’amore assoluto per il cinema. Tra i suoi capolavori ricordiamo Jules e Jim (1962), Baci rubati (1968), Effetto notte (1973), vincitore dell’Oscar al miglior film straniero, e L’ultimo metrò (1980).

Elena Franchini, nata a Pisa, è laureata in Lettere. Lavora presso al Biblioteca di storia delle arti dell’Università di Pisa, che possiede una ricca collezione di libri e riviste sulla storia del cinema. Fa parte del consiglio direttivo della Biblioteca “Franco Serantini”, Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea di Pisa.

Info: [email protected]

Prevendita online: biglietti.cinemaacolazione.it

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