Cinema a Colazione, domenica “La Messa è finita”

Appuntamento, domenica 18 febbraio, con Cinema a Colazione Stagione 2, rassegna cinematografica a cura del Centro Studi Commedia all'italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo Kinoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno

Al Cinema Salesiani, viale del Risorgimento, 85, domenica mattina (9.15 colazione – 10.30 proiezione del film), sarà proiettato per i Classici restaurati LA MESSA È FINITA di Nanni Moretti (Italia 1985 – 1h34m). Introduce il film il critico cinematografico Roberto Lasagna.

Biglietto d’ingresso: 8 euro, colazione compresa.

La messa è finita (Italia, 1985). Regia: Nanni Moretti. Interpreti principali: Nanni Moretti, Marco Messeri, Margarita Lozano, Ferruccio De Ceresa, Enrica Maria Modugno, Eugenio Masciari, Luisa De Santis, Pietro De Vico, Roberto Vezzosi, Vincenzo Salemme, Dario Cantarelli. Nel 1986 al Festival di Berlino, Orso d’argento, gran premio della giuria a Nanni Moretti.

Dopo essere stato parroco in un’isola del Tirreno, il giovane don Giulio viene trasferito a Roma e destinato a una chiesa della periferia. Nella città vivono anche i genitori e la sorella, ma il suo nuovo compito si dimostra subito molto difficile, per non dire ostico. La parrocchia a cui lo hanno destinato è praticamente disertata dai fedeli dopo che il suo predecessore si è sposato, gli amici di un tempo sono molto cambiati: Andrea è sotto processo per terrorismo, Cesare vuole cambiare religione, diventare cattolico e pare intenzionato a farsi sacerdote, un terzo si è scoperto omosessuale e perde le serate in squallide avventure, un altro ancora è stato abbandonato dalla compagna e vive in una segregazione maniacale. Come se non bastasse, neppure l’ambiente familiare è tranquillo: suo padre lascia improvvisamente la moglie perché innamorato di un’altra donna; la sorella è incinta del fidanzato Simone e a fatica si lascia persuadere a non abortire; la madre – disperata – si toglie la vita. Coinvolto in situazioni personali tanto gravi e difformi, scoraggiato e non sempre in grado di fornire aiuto o, quanto meno, le risposte che gli vengono chieste, poco a poco don Giulio avverte il peso della propria solitudine e la sua impotenza di fronte a una serie di problemi. In un ambiente e in una città che gli sembrano lontani e quasi ostili, don Giulio fa una scelta: partirà per l’America del Sud, nella Terra di Magellano.

Nanni Moretti è nato il 19 agosto 1953 a Brunico (Italia). Nel 2011 ha ricevuto il premio come miglior regia al per il film Habemus Papam. Dal 1978 al 2011 Nanni Moretti ha vinto 12 premi: David di Donatello (1991, 2006), Festival di Berlino (1986), Festival di Cannes (1994), Nastri d’Argento (1978, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2011).

Roberto Lasagna – Saggista, psicologo e critico cinematografico ha pubblicato numerosi libri e contribuito allo studio dell’opera di Stanley Kubrick con tre saggi: I film di Stanley Kubrick (1997); Il mondo di Kubrick (2001);Cinema, estetica, filosofia (2015); Odissea nello spazio di Stanley Kubrick (2018). Laureato in psicologia, in filosofia e in economia, ha scritto una storia del cinema della Disney, pubblicata nel 2001 e nel 2011, e un saggio sui rapporti tra cinema e psicologia del lavoro Da Chaplin a Loach oltre a libri su Nanni Moretti, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Wim Wenders e altri attori e registi. Dal 2019 condivide con Giorgio Simonelli la direzione artistica del Festival Adelio Ferrero – Cinema e Critica.

Cinema a Colazione è a cura del Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno.

Orari: domenica mattina (9.15 colazione – 10.30 proiezione del film).

Info: [email protected] – prevendita online: https://biglietti.cinemaacolazione.it

