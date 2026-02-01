Cinema a Colazione. “Miracolo a Milano” a Il Grattacielo

Per Cinema a Colazione, domenica 8 febbraio, al Centro Artistico Il Grattacielo, via del Platano 6, sarà proiettato il film Miracolo a Milano (1951 – 1h40m) per la regia di Vittorio De Sica. Introduce il film Maurizio Iacono.

L’evento, come di consueto, prevede la colazione alle ore 09.15 e l’inizio della proiezione alle 10.30. Il biglietto d’ingresso di 8 euro è comprensivo della colazione.

Miracolo a Milano è un film del 1951 diretto da Vittorio De Sica, tratto dal romanzo Totò il buono di Cesare Zavattini, che ne curò anche la sceneggiatura. È una delle opere più originali del neorealismo italiano, capace di mescolare cronaca sociale e fiaba surreale.

La storia ha per protagonista Totò (Francesco Golisano), un orfano cresciuto con bontà e candore, che da adulto finisce a vivere in una baraccopoli alla periferia di Milano insieme a poveri ed emarginati. Con il suo ottimismo contagioso riesce a portare serenità tra i compagni di sventura, finché un ricco industriale non scopre che sotto i terreni della baraccopoli si nasconde il petrolio. Gli scontri tra polizia e senzatetto sembrano segnare la fine di ogni speranza, ma grazie a una colomba magica Totò riesce a donare ai poveri un miracolo inatteso e poetico. De Sica, con uno stile sospeso tra realismo e fantasia, mette in scena una parabola universale sulla dignità umana, l’ingiustizia sociale e il sogno di un mondo più giusto. L’equilibrio tra ironia, tenerezza e invenzione visionaria rende Miracolo a Milano un film unico nel panorama italiano e internazionale.

L’opera vinse la Palma d’oro al Festival di Cannes del 1951, consacrandosi come uno dei vertici del cinema del dopoguerra.

Vittorio De Sica, regista, attore e sceneggiatore, è nato il 7 luglio 1901 a Sora ed è morto il 13 novembre 1974 a Neuilly-sur-Seine. Considerato tra i grandi maestri del cinema mondiale. È considerato uno dei padri del neorealismo e uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all’italiana. I suoi film Sciuscià, Ladri di biciclette, Ieri, oggi, domani e Il giardino dei Finzi Contini hanno vinto l’Oscar al miglior film in lingua straniera, premio al quale fu candidato anche Matrimonio all’italiana.

Alfonso Maurizio Iacono è un filosofo italiano. Ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Pisa, nell’anno accademico 2002-2003 è stato Visiting Professor all’Université de Paris 1. Fino al 2012 ha ricoperto la carica di Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa.

Il progetto Cinema a Colazione è nato dalla collaborazione del Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno.

Info: [email protected] Prevendita online: biglietti.cinemaacolazione.it

