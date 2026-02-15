Cinema a Colazione, ultimo appuntamento con “La Rosa Purpurea del Cairo”

Domenica 8 marzo, al Cinema La Gran Guardia, via del Giglio 18, sarà proiettato il film LA Rosa Purpurea del Cairo (1985 – 1h22m) di Woodie Allen. Introducono il film Francesca Detti e Alessandro Izzo de I Licaoni

Ultimo appuntamento con Cinema a Colazione, progetto, giunto alla sua quarta stagione, nato dalla collaborazione del Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno.

Domenica 8 marzo, al Cinema La Gran Guardia, via del Giglio 18, sarà proiettato il film La Rosa Purpurea del Cairo (1985 – 1h22m) di Woodie Allen. Introducono il film Francesca Detti e Alessandro Izzo de I Licaoni.

L’evento, come di consueto, prevede la colazione alle ore 09.15 e l’inizio della proiezione alle 10.30. Il biglietto d’ingresso di 8 euro è comprensivo della colazione.

La rosa purpurea del Cairo (The Purple Rose of Cairo) è un film del 1985 scritto e diretto da Woody Allen. È una delle opere più poetiche e malinconiche del regista, che mescola romanticismo, commedia e riflessione sul potere del cinema come evasione dalla realtà.

La storia è ambientata negli Stati Uniti durante la Grande Depressione. Cecilia (Mia Farrow), donna semplice e insoddisfatta della propria vita, trova conforto nei film, rifugiandosi ogni sera al cinema. Un giorno, il protagonista del suo film preferito, Tom Baxter (Jeff Daniels), esce letteralmente dallo schermo per incontrarla nella realtà, stravolgendo la vita di Cecilia e portandola a confrontarsi con sogni, desideri e impossibilità. La linea tra finzione e realtà si dissolve, creando un racconto sospeso tra magia e malinconia.

Woody Allen utilizza l’espediente narrativo in maniera originale, giocando con il metacinema e riflettendo sulla fragilità dei sogni e sull’influenza delle storie sulla vita delle persone. La commistione tra ironia e sentimento rende il film delicato, struggente e insieme divertente, con una cura per i dettagli scenografici e la musica jazz che accentua l’atmosfera nostalgica.

La rosa purpurea del Cairo è stato acclamato dalla critica e nominato per l’Oscar come miglior sceneggiatura originale, rimanendo un’opera amata dagli appassionati di cinema per il suo charme e la capacità di far sognare.

Woody Allen, regista, sceneggiatore, attore e musicista statunitense, è nato il 30 novembre 1935 a New York. Tra i suoi film più celebri figurano Manhattan, Hannah e le sue sorelle, Match Point e Midnight in Paris.

Francesca Detti, sceneggiatrice e produttrice, e Alessandro Izzo, regista e montatore, sono cofondatori de I Licaoni Digital Studio, società di produzione cinematografica indipendente con sede a Livorno, che ha realizzato lungometraggi, cortometraggi, webserie e format. Tra questi nel 2014 la loro sceneggiatura “The Touch” viene selezionato da You Tube e Legendary Pictures per il contest di promozione di “Crimson Peak” di Guillerme Del Toro.

Info: [email protected] Prevendita online: biglietti.cinemaacolazione.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©