Cinema a Colazione, via alla quinta stagione

Questa quinta stagione presenta un percorso fatto di undici appuntamenti che si svolgeranno nelle domeniche da settembre 2026 a febbraio 2027, abbinando una colazione condivisa, predisposta negli spazi attigui alla sala di proiezione e compresa nel biglietto d’ingresso

Torna, dopo il successo delle precedenti edizioni, Cinema a Colazione. Giunta alla sua quinta Stagione la rassegna nasce dalla consolidata collaborazione di realtà associative del territorio di Livorno: Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz, il Chioschino di Filippo Brandolini, con la compartecipazione del Comune di Livorno. L’obiettivo è di promuovere un’esperienza cinematografica collettiva e condivisa valorizzando gli storici spazi di proiezione presenti in città: Cinema Quattro Mori, Cinema La Gran Guardia, Centro Artistico il Grattacielo, Cinema Salesiani.

La tematica pensata per questa edizione è “Le stagioni della vita” che ha guidato la scelta dei film in calendario, che saranno introdotti da esperti e critici cinematografici.

Questa quinta stagione presenta un percorso fatto di undici appuntamenti che si svolgeranno nelle domeniche da settembre 2026 a febbraio 2027, abbinando come nelle scorse edizioni il momento della proiezione alla convivialità di una colazione condivisa, predisposta negli spazi attigui alla sala di proiezione e compresa nel biglietto d’ingresso.

Gli eventi di Cinema a Colazione prevedono infatti la colazione dalle ore 09.15 e l’inizio della proiezione alle 10.30. Il biglietto d’ingresso è di 9 euro comprensivo della colazione. Nel programma uno Speciale bambini con la proiezione di due film l’8 Novembre e il 10 Gennaio: i bambini sotto gli 11 anni pagano 5 euro colazione compresa.

Anteprima speciale: domenica 27 Settembre 2026 al Cinema 4 Mori, via Pietro Tacca 16 nel programma del Deep Festival 2026 a cura di Mo-Wan Teatro

Ore 10.00: conferenza di Massimo Ghirlanda “Pinocchio al Cinema”

Ore 10.45: Presentazione del programma di Cinema a colazione; proiezione del film Il pianeta selvaggio di René Laloux. Introduce Alessio Porquier.

Questa 5° edizione sarà aperta da un’anteprima speciale nell’ambito del Deep Festival 2026, a cura di Mo-Wan Teatro (25 settembre – 4 ottobre).

Domenica 27 settembre al Cinema 4 Mori, via Tacca, dalle ore 10.00 alle ore 10.45, Cinema a Colazione, Deep Festival e Biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo, per il bicentenario della nascita dello scrittore Collodi Carlo Lorenzini, giornalista e scrittore nato a Firenze il 24 novembre 1826, proporranno “Pinocchio al cinema” una lezione tenuta dal docente e storico del cinema Massimo Ghirlanda, su alcune domande che riguarderanno i molteplici adattamenti cinematografici che hanno portato il personaggio collodiano sul grande schermo: cosa ha più affascinato di questa storia registi e sceneggiatori? Perché il burattino è un’icona universale? Quante sono le trasposizioni cinematografiche? Qual è l’opera più riuscita? Quanti progetti sono falliti e quanti rimasti incompiuti?

Al termine della lezione sarà presentato dagli organizzatori il programma di Cinema a Colazione Stagione 5. Subito dopo sarà proiettato il primo film in programma: “Il pianeta selvaggio” (La Planète sauvage) film d’animazione (Francia, Cecoslovacchia 1973 – 1h12m) diretto da René Laloux. Tratto dal romanzo di fantascienza “Homo Domesticus”, il film è considerato un capolavoro della fantascienza animata europea, è stato vincitore del Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes nel 1973.

La storia è ambientata sul pianeta Ygam, abitato dai giganteschi e avanzati umanoidi blu chiamati Draag, i quali praticano costantemente la meditazione. I Draag tengono come animali domestici gli Oms, minuscoli esseri umani sopravvissuti alla distruzione del loro pianeta d’origine. Terr, un cucciolo di Oms cresciuto in cattività, riesce a fuggire portando con sé una cuffia elettronica che trasmette la conoscenza e la saggezza dei giganti, unendosi a una comunità di Oms selvaggi per tentare la ribellione. Il film affronta temi filosofici profondi, l’oppressione e il diritto alla libertà, trascinando lo spettatore in un caleidoscopio psichedelico indimenticabile.

René Laloux, regista, animatore e sceneggiatore francese, è nato il 13 luglio 1929 a Parigi ed è morto il 15 marzo 2004 ad Angoulême. Figura di spicco nell’animazione per adulti, ha spesso esplorato tematiche fantascientifiche e surreali. Tra i suoi capolavori animati, oltre a Il pianeta selvaggio, ricordiamo I maestri del tempo (1982) e Gandahar (1988).

Alessio Porquier è direttore artistico della manifestazione FI PI LI Horror Festival, kermesse cinematografica e letteraria dedicata alla paura e al fantastico.

Massimo Ghirlanda, laureato in Teoria della Letteratura con Remo Ceserani, è docente nelle scuole superiori ed è uno dei fondatori del Centro Studi Commedia all’italiana di Castiglioncello di cui è presidente dal 2009. È l’ideatore di Lezioni di Cinema di Livorno. Ha tenuto corsi di Storia del cinema e si è interessato di autori del cinema italiano, scrivendo articoli per Cabiria e Bianco e Nero. Nel 2007, per l’editore Pacini, ha pubblicato il volume Castiglioncello e il cinema. I film, i luoghi e i personaggi. È il direttore della collana I Quaderni di Storia del cinema della casa editrice Erasmo di cui ha curato le edizioni critiche delle sceneggiature del Sorpasso di Scola e Maccari e In nome del popolo italiano di Age e Scarpelli. Fa parte dal 2012 della giuria del Premio Suso Cecchi d’Amico per la miglior sceneggiatura. Nel 2022 a Trevico, per la sua attività culturale, ha ricevuto il Premio Scola.

Info: [email protected]

Prevendita online: biglietti.cinemaacolazione.it

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